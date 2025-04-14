Покликані євангелізувати в мережі: приготування до Ювілею цифрових місіонерів

Триває реєстрація на зустріч, присвячену католицьким інфлюенсерам, яка відбудеться наприкінці липня в Римі в рамках Святого Року. Подія об'єднає цифрових євангелізаторів з усього світу для обміну досвідом та посилення їхньої місії з несення Христового послання на цифрові периферії.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Sebastián Sansón Ferrari – Ватикан

Разом посвяткувати, підтримати та надихнути тих, хто євангелізує в цифровому світі: в цьому полягає суть Ювілею цифрових місіонерів та католицьких інфлюенсерів, який відбудеться 28-29 липня 2025 року в Римі. З огляду на цю подію, команда організаторів створила офіційний сайт, де бажаючі можуть ознайомитися з усією інформацією, дізнатися про різні способи участі та зареєструватися на захід (перехід за посиланням).

Цей Ювілей є не просто відзначенням. Йдеться про унікальну можливість зібрати разом тих, хто за допомогою цифрових платформ креативно і віддано звіщає Євангеліє. Це буде простір для обміну досвідом, навчання та спільного оновлення зусиль нести Христове світло користувачам Інтернетом, особливо тим, хто з різних причин не може особисто наблизитися до Церкви.

Елементи програми

Зустріч розпочнеться у понеділок, 28 липня, Святою Месою з нагоди відкриття. Протягом дня відбудуться три семінари, присвячені різним аспектам цифрової євангелізації, які дозволять учасникам отримати конкретні інструменти та посилити своє служіння в Інтернеті. День завершиться молитовним чуванням і покаянною літургією в базиліці Святого Петра. У вівторок, 29 липня, євангелізатори здійснять паломництво через Святі Двері базиліки Святого Петра, в якій візьмуть участь у Євхаристійному богослужінні. У другій половині дня відбудеться цифрова ініціатива «Місіонери надії онлайн», яка старатиметься донести послання Ювілею за межі Риму, даючи змогу багатьом іншим, також і тим, хто не зможе взяти участь особисто, долучитися до цього моменту благодаті та спільної місії. Врешті, запланований на 19:00 Фестиваль католицьких інфлюенсерів стане кульмінацією цього досвіду, відзначаючи креативність, різноманітність і свідчення тих, хто звіщає віру на цифровому континенті.

Онлайн-приготування

В рамках підготовки організатори організували серію щомісячних Zoom-зустрічей, які відбуваються в першу суботу кожного місяця від березня до червня о 16:00 (за римським часом). Цей простір для обміну думками дозволяє цифровим місіонерам ділитися ідеями, долати сумніви та разом прямувати до Ювілею.