Христос воскрес, і наші великі та малі випробування є частиною історії спасіння

Щиро вітаємо всіх наших читачів і слухачів з нагоди Христового Воскресіння!

Дні, що передують Великодню, нагадують нам про велику таємницю страждань Ісуса, про його страсті і смерть на хресті, про таємницю зла і добра. Але Пасха говорить нам про нескінченне світло Воскресіння після того, як все здавалося втраченим; вона промовляє до нас особисто і нагадує нам про нашу зустріч з Воскреслим Ісусом. Великдень говорить нам, що наша надія не впала у відчай. Ісус воістину воскрес, життя вже перемогло смерть. Любов восторжествувала над ненавистю. І наші маленькі і великі випробування, наші маленькі і великі радощі є частиною цієї історії спасіння. В якій ми всі покликані брати участь. Вмирати для себе, щоб разом воскреснути. І звіщати, нести всім Добру Новину про перемогу життя над смертю! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!