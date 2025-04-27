Українські підлітки на Ювілеї в Римі: свідчення Церкви, яка є живою

Серед ста тисяч підлітків, які з нагоди Святого Року цими днями заповнили вулиці та площі Риму з нагоди Святого Року, не бракувало й українських ровесників. Вони, а також організатори паломництва, поділилися з нашою редакцією своїми враженнями від участі в цих подіях.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ, с. Емілія Вандич, СНДМ - Ватикан

«Я приїхав подивитися, як стають святими такі діти, як ми», – дещо застають зненацька слова Максима з українського міста Дніпра, який розповідає про свою участь у заходах, організованих з нагоди Ювілею підлітків, чергової великої події в рамках Святого Року 2025, яка була трохи затьмарена несподіваним відходом до вічності Папи Франциска та збіглася з його похороном.

Численні українські підлітки з різних частин Італії, до яких доєдналися ровесники із сусідніх країн, а декому навіть вдалося прибути з України, приєдналися понад сотні тисяч юних паломників, які від 25 до 27 квітня 2025 року наповнили своїм ентузіазмом місто Рим. У суботу, 26 квітня, українські паломники зібралися в соборі Святої Софії, де була організована мистецько-дозвільна програма, опісля – катехиза й можливість посповідатися, а тоді – Божественна Літургія, яку відслужив владика Григорій Комар, Апостольський Адміністратор Екзархату в Італії. Наступного дня вони разом з ровесниками з усього світу взяли участь у Святій Месі, яку на площі Святого Петра у Ватикані очолив кардинал Пʼєтро Паролін.

Молодь, що вселяє надію

«Найбільше мене вразило те, як після катехизи діти приступили до Святого Таїнства покаяння. Це дуже мене вразило. Я відчула те велике Боже милосердя, яке тепер підкреслив кардинал під час Святої Меси у Ватикані, говорячи про Папу, якого згадують як Папу милосердя», – говорить катехитка Віра, яка прибула з Кʼяварі, ділячись своїми враженнями. «Є велика надія на ту всю молодь нашу, яка брала участь у цих подіях. Надія на об’єднання. Приємно бачити молодь з палаючими очима», – додає вона.

Ділячись навперебій своїми враженнями перед мікрофоном ватиканського радіо, діти розповіли, що їм сподобалася ця пригода, що вона була нагодою побачити пам’ятки Риму, що вони знайшли тут нових друзів. Але кожен також підкреслює, що під час прощі молилися за мир, за перемогу, за благополуччя та здоров’я своїх родичів в Україні, за те щоб, у друзів було все гаразд.

«Багаж, який ми веземо назад, це багаж нових знайомств з українськими дітьми, з дітьми з усього світу», – говорить Оля, яка приїхала з Феррари, розповідаючи про враження від єднання в молитві за мир. «Найбільшим задоволенням було, що в нас попросили наш прапор», – додає вона, розповівши, як обмінялися прапорами з італійським волонтером, який дуже хотів мати український прапор. «Після сьогоднішньої події ми зрозуміли, що з нашою молоддю Церква є жива, бо діти дуже згуртовані та хочуть бути в Церкві», – додає катехитка Оля.

Нагода гуртуватися

«Ця подія є особливою спонукою для нас, українців, єднатися. Ми приїхали з усієї Італії, є також група з Швейцарії. Це дає можливість пережити єднання, можливість для молоді познайомитися, побачити одні одних», – ділиться о. Василь Кулиняк, який супроводжував групу з південноіталійської Калабрії. Священник також вказує на нагоду «розширювати горизонти, побачити різноманітність, зустріти молодь, підлітків з усього світу». «Важливо бачити, як в контексті усієї Католицької Церкви можна об'єднатися, любити один одного, прославляти Бога, служити Господу, і також в цьому контексті зростати духовно. Для тих, хто може сумнівався в тому, як зростати у вірі, тут могли знайти приклад, що молодь може, що підлітки можуть пізнавати Бога в своєму житті», – додає о. Василь.

«Важливість цієї події для нас – це відчути життя Церкви, – підкреслює с. Луїза Цюпа, СНДМ, Директорка катехитичного відділу в Екзархаті. – Покійний Святіший Отець хотів дуже підкреслити важливість підлітків у Церкві. І хотів дати один великий приклад для них, для наслідування – канонізувати Карла Акутіса. Бо це справді – велика постать святого, на якого ми можемо дивитися: як він жив, як він любив Христа, як він пізнав Ісуса, як він до Церкви йшов. Через нього його родина, мама навернулися, бо батьки були далекі від Церкви. І тому Святіший Отець хотів зібрати саме підлітків окремо, бо пізніше буде Ювілей і для молоді, щоб Церква відчула, що молодь росте, підлітки виростають. І на них лежатиме завдання ті цінності, які сповідує Церква, оту Христову науку нести з радістю, бути тими носіями в сьогоденні тієї надії, що є темою Ювілею. Я думаю, що треба завжди підтримувати наших підлітків, бути для них, бути з ними. Вони є прекрасними», – наголошує черниця.