Вартоломей І про Папу Франциска: вірний друг у дбанні про благо Церков
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан
«Дорогий брат у Христі, з яким від самого початку його сходження на папський престол у мене склалася братерська дружба і співпраця для добра наших Церков, на благо людства. Протягом цих дванадцяти років своєї місії він був вірним другом, супутником, щирим приятелем Православ'я і найсмиренніших братів у Господі», – так у своїй заяві з приводу переставлення до вічності Єпископа Риму Папи Франциска згадує Константинопольський патріарх Вартоломей І.
Особливим чином предстоятель наголошує на спільних зусиллях, спрямованих на відновлення християнської єдності. «Коли в 2014 році, за моєю пропозицією та ініціативою, ми поїхали до Єрусалиму, ми молилися, стоячи навколішки один біля одного перед гробом Господнім», – згадав Вселенський патріарх, звірившись, що саме тоді, під час розмов у Святій Землі, він запропонував Папі разом відзначити в 2025 році 1700-річчя скликання першого Вселенського собору в Нікеї. «Було б чудовим і символічним актом поїхати туди разом, щоб відсвяткувати цей історичний ювілей і поговорити про подальший шлях наших Церков-сестер до спільної Чаші», – сказав йому тоді Вартоломей, на що Папа Франциск, за його словами, відповів: «Це велика думка, велика ідея та пропозиція. Сподіваємося, що будемо в доброму здоров'ї і зможемо здійснити це паломництво до Нікеї. А якщо Господь не дозволить, то це зроблять наші наступники».
Це бажання Папа Франциск постійно підтверджував, до останніх днів свого життя.