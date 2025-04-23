Вартоломей І про Папу Франциска: вірний друг у дбанні про благо Церков

Ділячись згадкою про «дорогого брата» та «вірного приятеля», Вселенський патріарх підкреслює прагнення покійного Єпископа Риму спільно відзначити річницю Нікейського Вселенського Собору, щоб скріпити шлях до повної єдності.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Дорогий брат у Христі, з яким від самого початку його сходження на папський престол у мене склалася братерська дружба і співпраця для добра наших Церков, на благо людства. Протягом цих дванадцяти років своєї місії він був вірним другом, супутником, щирим приятелем Православ'я і найсмиренніших братів у Господі», – так у своїй заяві з приводу переставлення до вічності Єпископа Риму Папи Франциска згадує Константинопольський патріарх Вартоломей І.

Особливим чином предстоятель наголошує на спільних зусиллях, спрямованих на відновлення християнської єдності. «Коли в 2014 році, за моєю пропозицією та ініціативою, ми поїхали до Єрусалиму, ми молилися, стоячи навколішки один біля одного перед гробом Господнім», – згадав Вселенський патріарх, звірившись, що саме тоді, під час розмов у Святій Землі, він запропонував Папі разом відзначити в 2025 році 1700-річчя скликання першого Вселенського собору в Нікеї. «Було б чудовим і символічним актом поїхати туди разом, щоб відсвяткувати цей історичний ювілей і поговорити про подальший шлях наших Церков-сестер до спільної Чаші», – сказав йому тоді Вартоломей, на що Папа Франциск, за його словами, відповів: «Це велика думка, велика ідея та пропозиція. Сподіваємося, що будемо в доброму здоров'ї і зможемо здійснити це паломництво до Нікеї. А якщо Господь не дозволить, то це зроблять наші наступники».

Це бажання Папа Франциск постійно підтверджував, до останніх днів свого життя.