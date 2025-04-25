Сестра Норма Піментель про натхненну присутність Папи Франциска в її служінні

В інтерв'ю для «Vatican News» після смерті Папи Франциска сестра Норма Піментель, мексиканка американського походження і католицька монахиня із згромадження Місіонерок Ісуса Христа, яка є директоркою Католицької благодійної організації у долині Ріо-Ґранде в Техасі, поділилася своїми спогадами про роль Папи Франциска у її житті та служінні мігрантам, які шукають притулку в США на кордоні між Техасом і Мексикою.

с. Еммануїла Вішка, ЧСВВ - / Deborah Castellano Lubov – Ватикан

Сестра Норма, яка увійшла до списку 100 найвпливовіших людей 2020 року за версією часопису «Time», відіграє важливу роль у наданні гуманітарної допомоги мігрантам уздовж американо-мексиканського кордону. Її робота включає надання притулку, їжі, медичної та юридичної допомоги тисячам мігрантів. Активно працюючи на міжнародному рівні, в травні 2024 року вона виступила зі своєю доповіддю на другій Генеральній асамблеї Таліта Кум у Римі, поділившись своїм досвідом і думками про торгівлю людьми та важке становище мігрантів. Черниця в інтерв’ю для «Vatican News» згадує, що Папа Франциск, її добрий друг, був одним з її найбільших заступників.

Натхненна присутність Папи Франциска в житті сестри Норми

«Це справді дуже сумний час, і його смерть дуже зворушлива, тому що він був дивовижною присутністю для всіх нас, а особливо в моєму житті – підкреслила черниця. – Він помітив мене, відзначивши роботу тут, у Південному Техасі, де ми зібралися разом, щоб відгукнутися на потреби і приймати багато сімей іммігрантів, які приєднувалися до нашої спільноти відразу ж на кордоні». Сестра Норма розповіла: «Його присутність у моєму житті надихала мене, щоб бути мужньою» «і бути тим голосом, який робить помітними вразливих, невинних, крихких людей, які страждають, щоб люди могли їх побачити, визнати їхню гідність, і дати їм можливість бути почутими». «Це те, на чому Папа Франциск наголошував кожного разу, коли я мала нагоду говорити з ним», – додала вона.

Сестра Норма розповіла як Святіший Отець одного разу подякував їй, сказавши: «Я захоплююсь Вами… Продовжуйте робити те, що Ви робите...». Черниця підкреслила, що присутність Папи Франциска у її житті надихатиме її продовжувати працювати ще більше і наслідувати його приклад. «Він завжди був таким смиренним, таким відданим – розповіла вона. – У ньому я завжди бачу постійне заохочення робити все можливе, щоб захистити життя найбільш вразливих, невинних людей, які страждають у сучасному світі».

Закарбоване Папою відчуття відповідальності рятувати людство

«Папа Франциск закарбував у нас почуття відповідальності та зобов'язання рятувати людство, промовляти від імені багатьох, яких продовжують “викидати мов сміття”, відштовхувати або відвертатися і казати їм “ні” – поділилася в інтерв’ю сестра Норма. – Ми повинні знати, як поважати життя, людей і пропонувати їм ті обійми, які дає нам Бог».

Черниця розповіла, що багато сімей, які мігрують з усіх куточків світу, особливо з Центральної Америки, після довгих подорожей, що тривали тижнями, а можливо, й місяцями, прибувають до кордону зі Сполученими Штатами, і їх приймає прикордонний патруль, який після отримання мігрантами дозволу продовжити свою подорож приводить їх до «нашої спільноти». «Отже, мені вдавалося організовувати зустрічі, де всі ми, члени нашої спільноти, вітали їх, аплодували їм і відводили в безпечне місце, де їх зустрічали з посмішками та обіймами. У нас були сотні тисяч таких людей», – наголошує вона.

«Упродовж десяти років, ми цим займаємося, – поділилася сестра Норма, – і Папа Франциск відзначив нас, роботу, яку ми робили тут, на кордоні США з Мексикою». Черниця зазначила, що це дуже гарно, як завдяки турботі, любові та увазі членів доброчинної організації у долині Ріо-Гранде можна побачити як відновляється гідність осіб, знищених і поранених життям та іншими людьми.

Святіший Отець цінував служіння богопосвячених жінок

Сестра Норма зазначила, що Святіший Отець помічав служіння, яке здійснює чернецтво в усьому світі. Вона розповіла, що він відзначив сестер Місіонерок Ісуса Христа, коли дізнався про їхнє служіння і згадала слова подяки Папи: «Дякую вам, сестри. Дякую вам за ту дивовижну роботу, яку ви робите, перебуваючи з людьми і змінюючи життя в наших громадах, показуючи їм, що Бог любить їх».

«Таким чином, жінки в усьому світі були помічені і визнані Святішим Отцем, – підкреслила вона, – він дав нам особливе місце в Церкві, і тому я думаю, що ми настільки благословенні, що він був нашим Святішим Отцем».