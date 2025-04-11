Папа: богопосвячені особи покликані працювати над власною оригінальністю

У передмові до книги про шлях інтеграції психоафективної сфери в священничому та богопосвяченому стані, Святіший Отець вказує на важливість гуманітарних наук у формаційному процесі.

о. Яків Шумило, ЧСВВ / Eugenio Murrali – Ватикан

У четвер, 9 квітня 2025 р., у Латеранському палаці, осідку Вікаріату Римської дієцезії, відбулася презентація книги К’яри Д’Урбано «Щасливі покликання. Інтеграція сексуальної орієнтації, любові та стосунків», у якій наголошується на важливості інтеграції психоемоційної сфери у священничому та богопосвяченому житті. Передмову до книги написав Папа Франциск, який ділиться, що говорити про покликання означає бути близьким до радощів і страждань часто недооціненого служіння. Участь у події взяли, зокрема, кардинал Балдассаре Рейна, Вікарій Папи для Римської дієцезії, та кардинал Лазар Ю Хун Сік, префект Дикастерії у справах духовенства.

Божа благодать, яка формує

У передмові Святіший Отець зазначає, що світ потребує чути про Бога, а також зустрічати й розпізнавати свідків любові, яка прощає, не розчаровує та не йде за змінною модою. Він пише, що Господь кличе осіб до богопосвяченого життя не тому, що вони кращі за інших, а тому що полюбив їх. З цієї перспективи ченці та черниці покликані всім своїм серцем відповідати на Божий поклик любові.

Вказуючи на особливість книги, Папа відзначає важливість гуманітарних наук, які можуть багато розповісти про інтеграцію афективної сфери, сексуальної орієнтації та міжособистісних стосунків. Він пригадує, що авторка видання допомагає в супроводі богопосвячених осіб та священників на дорозі їхнього покликання. «Священники і богопосвячені особи матимуть повноцінне і щасливе покликання, якщо вони дозволять, щоб їх формувала Божа благодать, і працюватимуть над своєю власною оригінальною і унікальною людяністю, щоб вона стала свідомою й гармонійною», – пише наприкінці передмови Святіший Отець,

Не відмова від щастя, а справжня реалізація

Виступаючи під час презентації, кардинал Балдассаре Рейна підкреслив, що шлях покликання є складним шляхом, який характеризується людськими труднощами, але має на меті щасливе покликання. Для нього основоположним є мати супокійне бачення людини, яка «настільки прекрасна, наскільки міг дарувати нам Господь, і настільки ж тендітна, як глиняний горщик, про який святий Павло розповідає в одному зі своїх листів». За його словами, ті, хто навчає і супроводжує, повинен мати наставлення делікатності перед обличчям тендітної людської істоти. «Книга, яку пропонує нам К’яра Д’Урбано, є посланням відповідальності, зверненим до всіх, хто живе своїм покликанням, але також і до тих, хто спостерігає за цим життям зі сторони», – сказав кардинал Рейна.

Своєю чергою кардинала Лазар Ю Хун Сік, префект Дикастерії у справах духовенства, зазначив, що презентована книга з глибиною і делікатністю розглядає таїнство покликання, повертаючи належне йому обличчя: обличчя радості, повноти та повноцінного життя. У цьому сенсі покликання не є «відмовою від щастя», але, навпаки, стає «його справжнім здійсненням». «Покликання означає відкрити, ким я є насправді, для кого я створений, і дозволити, щоб мене любили і преображали цією зустріччю», – ділиться кардинал Лазар. Він додав, що реалізація кожного покликання повинна супроводжуватися повагою та глибоким розпізнаванням, а також бути нерозривно пов’язаною з повною інтеграцією психоафективної сфери.