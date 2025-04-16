Папа передав фінансову допомогу постраждалим від землетрусу в Мʼянмі

Через Дикастерію служіння цілісному людському розвиткові та Апостольську елемозінерію Папа Франциск скерував пожертву для допомоги в подоланні значних збитків, спричинених стихійним лихом.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Після землетрусу, який нещодавно з великою силою уразив М’янму, спричинивши численні жертви, а також завдавши значної матеріальної шкоди, Папа Франциск вирішив зробити свій внесок у надання допомоги населенню, що переживає надзвичайну ситуацію. З цією метою він надіслав фінансову пожертву через Дикастерію сприяння цілісному людському розвиткові та Дикастерію служіння милосердя (Апостольську елемозінерію). Про це у середу, 16 травня 2025 р. повідомила пресслужба Святого Престолу.

В комюніке зазначається, що цією пожертвою Святіший Отець хоче виявити свою близькість з братами й сестрами М’янми, приєднуючись до величезної допомоги, яка надходить від Церков з усього світу, також і через чернечі згромадження та католицькі організації. Пожертва супроводжується постійною згадкою в молитвах, призиваючи Пречисту Діву Марію, Матір Церкви, особливо в цей період наближення до святкування Великодня.