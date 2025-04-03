Марсельський архиєпископ очолить єпископат Франції на наступні три роки

Обраний під час весняного засідання Французької Єпископської Конференції, кардинал Авелін приступить до виконання обов’язків 1 липня, замінивши Реймського архиєпископа Еріка де Молена-Буфора, який завершує другий поспіль мандат.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Французькі єпископи обрали кардинала Жан-Марка Авеліна новим головою Єпископської Конференції Франції. Зустрічаючись від 31 березня до 4 квітня 2025 року в санктуарії в Люрді на весняній пленарній асамблеї, ієрархи довірили Архиєпископу Марселя трирічний мандат на керівництво єпископатом. Він офіційно приступить до виконання своїх обов'язків 1 липня, замінивши Архиєпископа Реймса Преосвященного Еріка де Мулен-Бофора, який завершує свій другий трирічний термін. Крім голови, єпископи призначили нового генерального секретаря Єписькопської конференції Форанції, який став о. Крістоф Ле Сурт, який до цього часу був національним делегатом у справах стосунків з іудаїзмом. Він також приступить до виконання своїх обов'язків з 1 липня.

Кардинал Авелін народився 26 грудня 1958 року, був рукоположений на священника в 1984 році, на єпископа в 2014 році, а 2019 року призначений Архиєпископом Марселя. Більшу частину своєї місії він виконував у цьому великому мегаполісі на півдні Франції, спочатку як єпископський вікарій у справах постійного формування, потім як генеральний вікарій архидієцезії, а з 2013 року – як єпископ-помічник. Папа Франциск возвів його в сан кардинала 27 серпня 2022 року. Будучи глибоко відданим міжрелігійному діалогу в Середземномор'ї, він приймав Папу Франциска в Марселі 22 і 23 вересня 2023 року з нагоди Середземноморських зустрічей, які відбувалися в його архидієцезії. Кардинал Жан-Марк Авелін є членом Дикастерії у справах єпископів та Дикастерії у справах міжрелігійного діалогу.