Не забуті. Великодня підтримка Мальтійської служби для похилих віком

Повномасштабна війна в Україні триває вже четвертий рік. У цей час значна частина суспільної уваги та ресурсів закономірно зосереджена на підтримці людей, які втратили рідних, дім, залишилися без засобів до існування чи евакуювалися з небезпечних регіонів. Водночас за межами прямих новинних заголовків залишаються менш видимі, але не менш важливі теми, зокрема вразливість і самотність людей старшого віку.

Vatican News

У Страсний четвер, 17 квітня 2025 р., Мальтійська служба допомоги у Львові провела щорічну акцію «Великодній кошик». Уже сімнадцятий рік поспіль волонтери організації збирають, посвячують і передають великодні пакунки людям, які зустрічають свята в самотності або складних життєвих обставинах. В умовах повномасштабної війни більшість ресурсів і уваги закономірно спрямовані на військові потреби, евакуацію, відбудову. У такій дійсності гуманітарна підтримка менш видимих, але не менш вразливих категорій, зокрема самотніх літніх людей, стає дедалі складнішою.

Не тільки матеріальна, але й духовна пожива

Цьогоріч понад 300 індивідуальних кошиків отримали самотні пенсіонери, особи з інвалідністю, маломобільні мешканці міста. Кожен пакунок містив традиційні продукти: паску, шинку, ковбасу, яйця, сир, масло, хрін і маковий завиванець. Але, як наголошують в організації, ключовим є не вміст, а жест присутності й турботи. «Мені не так важливо що я отримую, а те, що про мене згадали. Так, я пенсіонерка, у мене нікого немає. Пережила багато складних операцій, усе життя працювала вчителькою. А тепер — навіть поговорити ні з ким. Я щиро вдячна Мальтійській службі не тільки за їжу, а й за їжу духовну. Бо те, що ви робите для таких, як я – це не просто допомога – це турбота, увага, можливість не залишатися сам на сам з бідою і самотністю», – розповідає пані Алла, одна з поміж багатьох, хто отримав великоднього кошика.

Усі вручення здійснювалися індивідуально. Значна частина отримувачів – підопічні проєкту «Благодійна кухня», інші – мешканці, про яких повідомили соціальні служби або небайдужі сусіди. Перед передачею пакунки були посвячені у храмі Христового Воскресіння. «Служіння ближньому – це не просто жест милосердя, а свідомий вибір відповідальності. Ви, як Мальтійська служба, служите тим, хто залишився без підтримки, і це служіння є не адміністративним обов’язком, а актом любові. Ви є любов’ю в дії. І за це вам дякуємо», – зазначив отець Сергій Швагла, настоятель храму.

Не тільки на свята

Організація здійснює низку довготривалих програм для людей, які опинилися у вразливих обставинах: проєкт «Благодійна кухня», адресна гуманітарна підтримка, супровід людей з інвалідністю, допомога переселеним родинам і маломобільним особам. Особливу увагу Мальтійська служба зосереджує на сталості – щоденній присутності, що не залежить від медійного інтересу. «Потреба в підтримці не зникає після свят. У багатьох людей немає поруч тих, хто допоможе – і не важливо, знайомі вони нам чи ні. Це може бути сусід, про якого ми знаємо, або незнайомець, якого нам довірили. Але принцип один – допомога має бути регулярною, передбачуваною, відповідальною. І ми вважаємо своїм обов’язком залишатися поруч з тими, хто потребує щоденної присутності», – наголосив Павло Тітко, керівник Мальтійської служби допомоги в Україні.

Акція в Івано-Франківську

Акція «Великодній кошик» пройшла також і в Івано-Франківську. Там волонтери місцевого осередку Мальтійської служби допомоги зібрали 300 великодніх пакунків, які поблагословив греко-католицький митрополит Володимир Війтишин. Їх упродовж наступних днів буде передано людям з інвалідністю, самотнім особам, а також сім’ям у складних життєвих обставинах, родинам, що втратили рідних на війні. Частину наборів буде розповсюджено через партнерські парафії та благодійні ініціативи, з якими служба співпрацює на місцевому рівні. Як і у Львові, це не разовий жест. Івано-Франківський осередок також провадить щоденну роботу з тими, хто не має родичів, обмежений у пересуванні або живе в постійній потребі.

(За матеріалами, надісланими з офісу комунікації Мальтійської служби допомоги в Україні)