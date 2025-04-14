Папа затвердив чергові декрети Дикастерії у справах визнання святих

Нова блаженна в Індії та італійський мученик-місіонер, убитий з ненависті до віри в Бразилії, а також чотири кандидати на прославу, що отримали визнання геройського виміру своїх чеснот, між якими – каталонський архітектор Антоні Ґауді. Такими є квітневі декрети відомства, відповідального за проведення беатифікаційних і канонізаційних процесів, які схвалив Папа Франциск.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Пресслужба Святого Престолу повідомила про те, що в понеділок, 14 квітня 2025 р., під час аудієнції, наданої кардиналові Марчелло Семераро, Префектові Дикастерії у справах визнання святих, Папа Франциск затвердив для проголошення ряд декретів цього відомства, що стосуються деяких канонізаційних і беатифікаційних процесів.

Першим у цьому переліку знаходимо декрет про визнання чуда, отриманого за заступництвом індійської черниці Елісви від Пречистої Діви Вакаїль, засновниці Згромадження Третього Ордену Босих Кармеліток, сьогодні – Згромадження Сестер Кармеліток Терезіянок. Вона народилася 15 жовтня 1831 року в Очантуруті та відійшла до вічності у Варапужі 18 липня 1913 року. Визнання чуда відкриває шлях до її беатифікації.

Слугиня Божа мати Елісва Вакаїль

Наступний декрет також відкриває шлях до беатифікації. Йдеться про визнання мучеництва Слуги Божого о. Надзарено Ланчіотті, італійського священника, який 3 березня 1940 року народився у Римі. Після кількох років священничого служіння в рідному місті, він 1970 року прибув до Бразилії. Його активне душпастирство було позначене також вагомим соціальним служінням, зокрема, у протидії сутенерству та розповсюдженню наркотиків, через що став незручним для кримінальних кіл. Переживши 11 лютого 2001 року напад двох злочинців, продиктований ненавистю до його віри, 22 лютого священник помер у Сан-Паоло.

Наступні чотири декрети проголошують геройський вимір чеснот кандидатів на прославу, для проголошення яких блаженними наступним моментом має бути визнання чуда за їхнім заступництвом. Це бельгійський священник о. Пʼєр-Жозеф Трієст, засновник кількох згромаджень (1760-1836), італійські священники о. Анджело Буґетті (1877-1935) та о. Аґостіно Коццоліно (1928-1988), та іспанський мирянин Антоні Ґауді і Корнет (1852-1926), всесвітньо відомий архітектор, автор проекту собору Святої Родини в Барселоні.