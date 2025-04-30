Кардинали просять Церкву про молитовну підтримку в цей час розпізнання

У заяві, яку поширила пресслужба Святого Престолу, нагадується, що молитва є справжньою силою Церкви, яка сприяє єдності всього містичного Христового тіла.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Колегія кардиналів, які зібралися в Римі, беручи участь у загальних конгрегаціях у рамках приготування до Конклаву, хоче звернутися до Божого люду із запрошенням прожити цей церковний період як подію благодаті та духовного розпізнання в слуханні Божої волі», – йдеться у повідомленні Святого Престолу, яке в середу, 30 квітня 2025 р. поширила Ватиканська пресслужба.

В комюніке зазначається, що з огляду на вищесказане кардинали, «усвідомлюючи відповідальність, до якої вони покликані», відчувають необхідність молитовної підтримки «з боку всіх вірних», адже молитва – це «справжня сила, яка в Церкві сприяє єдності всіх членів у єдиному Христовому тілі».

«Перед лицем величі прийдешнього завдання і нагальних потреб нинішнього часу, перш усього необхідно стати смиренними знаряддями безмежної Премудрості і Провидіння Небесного Отця, в слухняності до дії Святого Духа. Адже саме Він є головною дійовою особою життя Божого люду, саме Його ми повинні слухати, приймаючи те, що Він говорить Церкві», – йдеться в заяві, яка завершується побажанням, щоби «Пресвята Богородиці супроводжувала цю одноголосну молитву своїм материнським заступництвом».