Кардинал Бичок про Папу Франциска: він звіщав і втілював Боже милосердя

У переддень похорону Папи Франциска, кардинал Микола Бичок поспілкувався з журналістами на пресконференції, під час якої наголосив, що Франциск був «Папою милосердя не тільки на словах, але й на ділі», бо допомагав бідним, відкинутим, зраненим і «вчив не судити, а супроводжувати».

Світлана Духович – Ватикан

«Ми прийшли сюди зі скорботою, але не без надії. Готуючись до похорону Папи Франциска, ми ввіряємо його душу безмежному Божому милосердю. Він сам часто говорив: «Ім’я Боже – милосердя». І справді, якщо коли-небудь був Папа, який проголошував, жив і втілював Боже милосердя, то це був Франциск», – сказав кардинал Микола Бичок, Єпарх для українців католиків в Австралії, Новій Зеландії та Океанії, у вступному слові під час пресконференції, що відбулася в «Domus Australia» в Римі 25 квітня 2025 року.

«З глибоко зворушеним серцем стою перед вами сьогодні в Римі, за кілька годин до прощання з нашим Святішим Отцем Папою Франциском, – зазначив кардинал Бичок. – Це сакральний момент для Церкви і для світу. Для мене, новопризначеного кардинала, цей досвід ще дуже новий». Ієрарх поділився, що він прибув до Риму зі Святої Землі, де провів кілька днів, «які були наповнені тишею, молитвою та роздумами в тих самих місцях, де ходив наш Господь». «Той час молитви був духовним приготуванням до цього моменту жалоби, але також і вдячності», – додав він.

Владика Микола зауважив, що Папа Франциск був «Папою милосердя не тільки на словах, але й на ділі», бо допомагав бідним, відкинутим, зраненим і «вчив не судити, а супроводжувати».

«Для мене, як для українця і як для того, хто служить українцям католикам в Австралії, – наголосив молодий кардинал, – близькість Папи Франциска до України була особливо зворушливою. У наші найтемніші години він не забував про нас. Він часто говорив про наші страждання. Він молився за мир. Він плакав разом з нами. Він закликав світ не бути байдужим».

Кардинал Бичок зазначив, що «з почуттям смирення і відповідальності» готується приєднатися до Колегії Кардиналів, «щоб попрощатися з нашим духовним батьком». «Це історичний момент. Для Церкви. Для світу, – підкреслив він. – А для мене, як молодого кардинала, це час вчитися, слухати і перебувати в єдності з моїми братами з усього світу. Ми молимося, щоб Господь, багатий на милосердя, прийняв Папу Франциска у свої вічні обійми. І просимо благодаті нести його спадщину – спадщину милосердя, простоти, любові до бідних і невтомної праці заради миру».

Відповідаючи на запитання журналістів, Єпарх для українців католиків в Австралії, Новій Зеландії та Океанії зазначив, що в його пам’яті Папа Франциск залишиться як той, «хто був дуже близький до бідних людей». «Саме тому його називають Папою бідних, – підкреслив він. – Якщо ви були біля Ватикану, то могли побачити, що навколо цих колон дуже багато палаток бідних, яких колись не було. Бідні там проживають, тому що вони чуються там як вдома. Він завжди буде тим голосом не тільки щодо припинення війни в Україні, але й також щодо припинення воєнних конфліктів по цілому світі. Він був миротворцем, як в Святому Писанні написано: “Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться”. Так, я вже зазначав, що справді, я вірю, що Папа Франциск так, як він кожної середи на Загальній аудієнції і кожної неділі закликав до молитви і молився за Україну, я думаю, що зараз, вже будучи близько престолу Отця Небесного, він також буде молитися за Україну, тому що він знає, де правда».