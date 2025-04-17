Caritas Italia допомагає партнерам в Україні реалізувати проекти інклюзивності

На початку квітня представники благодійної організації Італійської Єпископської Конференції відвідали осередки Карітасу України в західній Україні, знайомлячись із здійсненням проектів, присвячених особам з інвалідністю та зміцненню стійкості місцевих громад.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Speedy» (Швидкі) – це проєкт, який реалізує Карітас України за підтримки Карітасу Італії з метою сприяння інтеграції людей з інвалідністю та зміцнення громадянського суспільства на місцях у країні, пораненій війною. Від 7 до 10 квітня 2025 року моніторингова місія з Італії відвідала українські міста та осередки Карітасу в Івано-Франківську, Тернополі, Стрию та Дрогобичі. Як зазначається у повідомленні Caritas Italia, це була не просто технічна перевірка, а подорож, щоб побачити зблизька, на що спрямовуються кошти, зустрітися з головними дійовими особами і розпитати про численні потреби в країні, яка позначена наслідками війни.

Проект з бюджетом 1,2 млн євро (з яких 400 тисяч покриває Карітас Італії) перебуває в самому розпалі: центри інклюзії для людей з інвалідністю, які провадяться мультидисциплінарними командами; школа соціального підприємництва для організацій громадянського суспільства; адвокаційні заходи для зміцнення прав, представництва та діалогу з владою. У приміщеннях осередків діти та дорослі беруть участь у кулінарних, ремісничих та комунікативних майстер-класах. Це не просто «послуги», а простір для стосунків, де будуються індивідуальні шляхи, засновані на слуханні, довірі та неперервності.

Як зазначається у повідомленні за підсумками візиту, опублікованому на порталі Карітасу Італії, делегація, яка відвідувала Україну, отримала позитивні відгуки. Мотивовані працівники, залучені отримувачі допомоги, вдячні родини. Але місія також виявила глибокі рани. Зазначається, що в Україні громадські послуги для людей з інвалідністю ще не є достатніми, а часто – взагалі відсутні. Часто сім'ї, особливо жінки, опиняються наодинці з викликами, обтяжені постійним, виснажливим доглядом за рідною особою. Досі тягарем залишається стигматизація, глибоко вкоріненими є дискримінація та стереотипи, тому інклюзія – це процес, який ще вимагає значної роботи.

Тому, як наголошується, проєкт «Speedy» не зупиняється на осередках, а інвестує в мережі, вишкіл та посилення усвідомленості. Школа соціального підприємництва, зокрема, пропонує місцевим організаціям навички розробки сталих проектів, зміцнюючи громадянську структуру, яка часто є вразливою, але спроможною на велику щедрість. Зростає також адвокаційна робота, спрямована на зміну мислення, політики та наративів.