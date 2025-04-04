Божа місія в сучасному світі: у Римі відбулася конференція з нагоди 150-річчя вербістів

Товариство Божого Слова, члени якого також відомі як вербісти, з нагоди 150-річчя згромадження організували в Римі конференцію на тему «Божа місія в сучасному світі».

с. Еммануїла Вішка, ЧСВВ / Kasmir Nema, SVD – Ватикан

З 27 по 29 березня понад 200 богословів і практиків-місіонерів з усього світу зібралися в Папському Григоріанському університеті в самому серці Риму на Міжнародну місіонерську конференцію, присвячену 150-річчю Товариства Божого Слова (SVD). Конференція під назвою «Божа місія в сучасному світі: зцілення ран, виклики постмодерну, вчитися від культур, натхненні релігіями» запропонувала богословські роздуми та пастирські роздуми щодо місії Церкви у дедалі більш фрагментованому та зраненому світі.

Зцілення ранами Христа

Відкриваючи конференцію, о. Стівен Беванс, SVD, вислужений професор Католицького богословського союзу в Чикаго, роздумував про саму суть місії як вилиття з джерела любові Пресвятої Тройці. Він від створення до втілення простежив божественний поклик до зцілення, сопричастя та оновлення, закликаючи учасників ставати «вірними співучасниками божественної мрії». «Ми покликані не володіти істиною, – нагадав о. Беванс, – а свідчити про Світло».

Той самий місіонерський дух пролунав у промові кардинала Луїса Антоніо Таґле, пропрефекта Дикастерії у справах євангелізації. Кардинал нагадав про євангельську розповідь, як Воскреслий Господь з'явився учням. «Він приходить не з докором, а з миром», – сказав пропрефект Дикастерії і закликав присутніх слухати та наслідувати Христа, а також «іти за Його покликом у зранені місця світу».

Наша відповідь на епоху пост-правди

На другий день увага була зосереджена на місії Церкви у світі, сформованому постмодерністською невизначеністю та цифровою дезорієнтацією. У своїй доповіді д-р Павол Барґар з Карлового університету в Празі розглянув, як можна проголошувати Євангеліє в умовах руйнування абсолютних істин і зростання радикального індивідуалізму. «Місія, – сказав він, – повинна вийти за рамки проповідування, щоб стати близькою і чутливою до суспільства, яке прагне сенсу». Тим часом, о. Естевао Раскієтті закликав до деколонізованої місії – місії, позначеної смиренною присутністю, пророчим слуханням і солідарністю з маргіналізованими. «Місія більше не є завоюванням, –підкреслив він. – Це зустріч».

Міжкультурний та міжрелігійний діалог

В останній день, основна увага була зосереджена на міжкультурній взаємодії та міжрелігійному діалозі. У своїй проникливій доповіді професорка Кетрін Корнілл з Бостонського коледжу закликала учасників переосмислити християнську місію як спільне паломництво з людьми інших віросповідань, що ґрунтується на взаємному перетворенні, миротворчій діяльності та богословському смиренні.

Одним з багатьох промовистих виступів було свідчення колишньої філіппінської сенаторки Лейли де Ліми, яка говорила про пророче служіння Церкви під час війни з наркотиками, яку вела адміністрація Дутерте. Згадуючи своє майже семирічне несправедливе ув'язнення, вона висловила глибоку вдячність за роль Церкви як санктуарію істини, справедливості та надії.

Пророчий свідок надії

Міжнародна місіонерська конференція Вербістів стала не просто відзначенням ювілею, а священним простором розпізнавання, моментом спільного духовного пошуку для Церкви в час глобальної невизначеності. Через богослов'я, свідчення та діалог, включаючи семінари, панельні дискусії та зворушливі особисті свідчення, конференція підтвердила, що місія Церкви сьогодні полягає не в тому, щоб домінувати чи наказувати, а в тому, щоб зцілювати, супроводжувати та служити зі співчуттям. Як сказав у своєму вітальному слові о. Анзельмо Рібейро, SVD, Генеральний Настоятель, «ми послані не завойовувати, а супроводжувати, не панувати, а зцілювати».