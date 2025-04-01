Папа затвердив березневі декрети Дикастерії у справах визнання святих

Церква матиме ще трьох нових святих і нового блаженного. Про це дізнаємося з чергових декретів ватиканського відомства, що займається канонізаційними процесами. Ще один кандидат на прославу отримав визнання геройського виміру своїх чеснот.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Пресслужба Святого Престолу повідомила про те, що Папа Франциск 28 березня 2025 року авторизував Дикастерію у справах визнання святих проголосити ряд декретів цього відомства, що стосуються різних канонізаційних і беатифікаційних процесів.

Насамперед, йдеться про визнання чуда за заступництвом блаженної Марії з Гори Кармель, в миру Кармен Елени Ренділес Мартінес, венесуельської черниці, засновниці Згромадження Служебниць Ісуса, яка 1903 року народилася в Каракасі, де й переставилася до вічності 9 травня 1977 року. Це означає, що вже незадовго вона буде проголошена святою та стане першою канонізованою жінкою з Венесуели.

Наступним декретом проголошується чудо за заступництвом Слуги Божого о. Кармело де Пальми, італійського дієцезіального священника, який народився 1876 року в місті Барі, де й помер 24 серпня 1961 року. Цим відкривається шлях до його беатифікації.

Врешті, третій декрет проголошує геройськість чеснот бразильського дієцезіального священника о. Жозе Антоніо Марії Ібіапіни (1806-1883). Це означає завершення дослідження його життя, а для беатифікації потрібне визнання чуда за його заступництвом.

Крім того, Святіший Отець затвердив схвальне голосування звичайного засідання кардиналів і єпископів, які є членами дикастерії, щодо канонізації блаженних мучеників Ігнатія Малояна, Єпарха Мардінського Вірменської Католицької Церкви (1869-1915), та блаженного Петра То Рота (1912-1945), катехита з Папуа-Нової Гвінеї, справи яких, разом зі справами інших блаженних, розглядатимуться під час наступної консисторії, присвяченої майбутнім канонізаціям. Таким чином, також і Папуа-Нова Ґвінея отримає першого святого.