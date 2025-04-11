Апостольський префект Азербайджану: вірні знайшли в Церкві другу сім’ю

Преосвященний Владімíр Фекете, який опікується Апостольською префектурою в Азербайджані, розповідає про значний прогрес у розвитку місцевих громад католиків.

о. Яків Шумило, ЧСВВ / Francesca Sabatinelli – Ватикан

У інтерв’ю для ватиканських медіа Преосвященний Владімíр Фекете, Апостольський префект в Азербайджані, розповів про особливості життєдіяльності кількох католицьких громад, які присутні в цій кавказькій країні. Він зазначив, що історії вірних виявляють як можна жити вірою та отримувати відповіді на голод духовності. Розмова відбувалася в рамках його візиту до Риму, де при Папському Григоріанському університеті відбувалася наукова конференція на тему: «Християнство в Азербайджані: історія та сучасність», організована Посольством Азербайджанської Республіки при Святому Престолі.

Помітні кроки розвитку Церкви

Апостольський префект зазначив, що першою великою віхою для католиків Азербайджану стало видання у 2011 році першого тому Біблії азербайджанською мовою. Відтак розпочалася праця над перекладом Месалу. За його словами, шлях, який пройшли католицькі громади за останні роки, свідчить, що вони справді стають місцевою Церквою, де азербайджанці можуть молитися та прославляти Бога своєю рідною мовою. Цьогоріч, 2 квітня азербайджанською мовою зазвучали також ватиканські медіа: портал «Vatican News» додав її до своєї інформаційної пропозиції.

«Коли ми починали свою місію в цій країні, у нас не було навіть Біблії азербайджанською мовою, останній священик був убитий в 1930 році, а представники Ватикану ніколи не приїжджали на цю землю. Сьогодні католики зрозуміли, що Церква в Азербайджані зробила важливі кроки вперед, і вони дуже цим пишаються», – пригадує Преосвященний Владімíр Фекете.

Відчувати себе частиною Вселенської Церкви

Апостольський префект ділиться, що азербайджанські вірні є простими людьми, які в католицькій спільноті знайшли другу сім’ю і надійну підтримку. Він пригадує визначну подію – ієрейське рукоположення першого священника азербайджанського походження Бехбуда Мустафаєва, яке здійснив в Римі у 2017 році Папа Франциск. Ця подія стала приводом для католиків цієї країни прибути до Риму. «Вони увійшли до базиліки святого Петра і були вражені й зачаровані величчю та красою, як і всією цією частиною світу, вони, які все життя не виїжджали з Азербайджану, для яких католицький світ складався з маленького храму, маленької каплички», – зазначає Апостольський префект.

Відзначаючи важливість зустрічей азербайджанських католиків з представниками Вселенської Церкви, він пригадав про Апостольську подорож до цієї країни Святого Івана Павла ІІ та Папи Франциска, а також візити кардинала П’єтро Пароліна та інших єпископів. «Все це дозволяє їм відчувати себе частиною великої родини, яка має своїх провідників у Римі», – сказав він.