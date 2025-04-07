Церкви Європи запропонують оновлену «Екуменічну хартію»

Представлення документа, перегляд якого розпочався 2022 року, щоб відповісти на нові обставини життя та місії на континенті та в світі, відбудеться наприкінці квітня в столиці Литви місті Вільнюсі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Конференція Європейських Церков (КЄЦ) та Рада Єпископських Конференцій Європи (ССЕЕ) 26 та 27 квітня 2025 р. офіційно представлять у Вільнюсі, столиці Литви, оновлену «Екуменічну Хартію». Ця подія, як зазначається у комюніке, яке поширила Рада Єпископських Конференцій Європи, збере представників різних християнських традицій, щоб відзначити важливий етап в екуменізмі. У повідомленні нагадується, що текст «Екуменічної хартії» був підписаний у 2001 році очільниками ССЕЕ та КЄЦ і вже понад два десятиліття є «наріжним каменем європейської екуменічної співпраці». «Переглянута версія, – читаємо в комюніке, – має на меті відповісти на сучасні виклики та відобразити мінливі реалії європейського суспільства та християнства».

Процес перегляду, який розпочався у 2022 році, відбувався під керівництвом спільної робочої групи. «Внески Церков та екуменічних організацій з усієї Європи та з-поза її меж були ретельно розглянуті, щоб забезпечити відповідність оновленого тексту сучасним екуменічним потребам, – йдеться у комюніке. – Ця спільна праця має на меті створити документ, який сприятиме єдності, миру та спільним діям між європейськими Церквами. Презентація у Вільнюсі передбачає виступи церковних лідерів, що дасть можливість відзначити спільне зобов'язання європейських Церков до співпраці».

Рада Єпископських Конференцій Європи, створена 1971 року, нараховує тридцять дев'ять членів, серед яких 33 єпископати, до яких додаються Архиєпископи Люксембурга та Князівства Монако, маронітський Архиєпископ Кіпру та правлячі єпископи Кишинева (Молдова), Таллінна (Естонія) та Мукачівської єпархії (Україна). Разом вони представляють Католицьку Церкву в сорока п'яти країнах європейського континенту. Конференція Європейських Церков була створена 1959 року й сьогодні об’єднує 115 членів, якими є православні, протестантські, англіканські та старокатолицькі Церкви. Католицька Церква не є членом цієї організації, але тісно співпрацює з нею на рівні своїх європейських континентальних об’єднань, таких як Рада Єпископських Конференцій Європи (CCEE) та Комісії Єпископатів ЄС (COMECE).