Збірка pro Terra Sancta: зберегти християнську присутність у святих місцях

Дикастерія для Східних Церков нагадує католицьким єпископам про обов’язок солідарності з братами і сестрами у вірі, які в непростих обставинах не припиняють свідчення віри в місцях, повʼязаних з життям Ісуса та перших християн.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Свята Земля, святі місця, святий Божий люд – це ваша сім'я, бо вони є спадщиною нас усіх. Будь ласка, зробіть збірку одним з ваших пастирських пріоритетів: ставкою є збереження цієї дорогоцінної присутності, яка сягає корінням часів Ісуса Христа», – такий заклик знаходимо у листі за підписом Префекта Дикастерії для Східних Церков, надісланому всім єпископам, у якому він нагадує про щорічну збірку на підтримку християн у Святій Землі, яка з ініціативи святого Папи Павла VI проводиться у Велику П’ятницю. «З почуттям великої відповідальності звертаюся до католицьких єпископів світу від імені Святішого Отця», – пише він.

Допомогти відродженню життя

Префект Дикастерії для Східних Церков зазначає, що в цей час наші серця відчувають полегшення через встановлення перемир’я, але ми також знаємо, наскільки воно є крихким. «Одразу спадає на думку наш обов'язок – і я вживаю цей термін з трепетом, але рішуче – поспішати, як тільки це стає практично можливим, допомагати відродженню життя», – пише він, наголошуючи на тому, що «всі, починаючи від дітей, мають право на те, щоб жити в мирі, щоб знову мати домівки та школи, щоб гратися, не боячись знову побачити сатанинську гримасу смерті».

Зберегти християнську присутність

У листі нагадується про те, що для християн місця Святої Землі мають особливу цінність, і від самих початків їх оберігали християнські спільноти різних традицій, а протягом останніх восьми століть – також і францисканські ченці. «Навколо цих місць розквітли ініціативи великої душпастирської цінності: парафії, школи, лікарні, будинки для людей похилого віку, центри допомоги мігрантам, переміщеним особам, біженцям. Саме для того, щоб допомогти підтримувати все це, святий Папа Павло VI заснував Збірку для Святих Місць, яка відтоді щороку проводиться у Велику П'ятницю або іншу, визначену на місці дату», – пише очільник дикастерії, підкреслюючи, що цього року збірка стає «незамінним ресурсом». Адже зупинка паломництв, обслуговування яких було джерелом утримання для багатьох місцевих християн, змусила багатьох залишити Святу Землю. «Якщо ми хочемо підсилити Святу Землю і забезпечити живий контакт зі святими місцями, ми повинні підтримати християнські спільноти, які у своїй різноманітності підносять свою невпинну хвалу Богові-з-нами, також і від нашого імені. Але для цього нам абсолютно необхідний щедрий дар ваших спільнот», – наголошує він.