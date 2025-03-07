Папа прийняв зречення Апостольського екзарха для українців в Італії

Апостольським адміністратором екзархату до відкликання Апостольською Столицею Папа призначив дотеперішнього єпископа-помічника Самбірсько-Дрогобицької єпархії.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 7 березня 2025 р., у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск прийняв зречення з пастирського уряду, яке подав Апостольський екзарх для українців католиків візантійського обряду в Італії владика Діонісій Ляхович, ЧСВВ. Водночас, повідомлено про те, що Апостольським Адміністратором вакантного осідку Екзархату ad nutum Sanctae Sedis Сятіший Отець призначив владику Григорія Комара, дотеперішнього єпископа-помічника Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ.

Апостольський екзархат в Італії і перший Екзарх

Початок масової присутності українців греко-католиків в Італії сягає своїм корінням кінця минулого століття. Душпастирська опіка здійснювалася в рамках Служби «Migrantes» Італійської Єпископської Конференції через призначення національного координатора, а душпастирі в громадах призначалися місцевими дієцезальними єпископами. Зв’язок з матірньою Церквою забезпечувався також і через особу Апостольського Візитатора. У 2009 році ним був призначений владика Діонісій Ляхович, ЧСВВ.

11 липня 2019 року в Ватикані було повідомлено про те, що Папа Франциск створив Апостольський екзархат для українців католиків візантійського обряду, які проживають в Італії, та призначив Апостольським Адміністратором вакантного осідку новоствореного екзархату кардинала Анджело Де Донатіса, Генерального Вікарія Його Святості для Римської дієцезії, який, у свою чергу, призначив владику Діонісія своїм повноважним делегатом. Це служіння владика Діонісій виконував до жовтня 2020 року, коли Папа Франциск призначив його першим Апостольським Екзархом. У липні 2021 року йому виповнилося 75 років життя, що є терміном, коли єпископи подають на руки Святішого Отця зречення з виконуваного уряду.

Апостольський адміністратор Екзархату

Владика Григорій Комар народився 1976 року в Летні Дрогобицького району Львівської області. Після навчання у Львівській Духовній Семінарії 22 квітня 2001 р. отримав пресвітерське рукоположення з рук владики Юліана Вороновського. Продовжував навчання в Папському Східному інституті в Римі, де 2003 року здобув ліценціат зі східного богослов’я, а тому володіє італійською мовою та знайомий із дійсністю служіння УГКЦ в Італії. У 2014 році Святіший Отець Франциск надав свою згоду на канонічне обрання Синодом Єпископів УГКЦ отця Григорія Комара, на той час Протосинкела Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, Єпископом-помічником цієї єпархії, надавши йому титулярний осідок Акці. У серпні цього року він прийняв єпископське рукоположення.