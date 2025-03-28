Заклик до екологічного навернення у зверненні єпископів Індонезії

Кілька індонезійських єпископів оприлюднили своє великопосне послання на 2025 рік і запросили вірних відгукнутися на заклик Папи Франциска до екологічного навернення та справедливості для бідних.

с. Еммануїла Вішка, ЧСВВ, - Ватикан

«Я прийшов, щоб мали життя – щоб достоту мали» (Йо 10,10) – Надихаючись цими словами Христа, єпископи церковної провінції Енде в Індонезії видали великопосне пастирське послання, в якому закликають до екологічного навернення, справедливого ставлення до бідних та віднови вірності євангельським цінностям. У зверненні, оприлюдненому на завершення щорічного синоду, єпископи запрошують вірних до глибших роздумів, покаяння та конкретних дій на тлі нагальних екологічних та соціальних проблем, що впливають на громади на островах Флоресі та Лембаті та в місті Денпасарі.

Підписаний індонезійськими єпископами з Архідієцезії Енде, лист з звертається до понад двох мільйонів католиків, довірених їхній опіці, а саме: приблизно 1.9 мільйонів у Флоресі та Лембаті і 50 000 у Денпасарі.

Захист навколишнього середовища і піклування про бідних

У своєму посланні єпископи висловлюють занепокоєння з приводу розширення геотермальної енергетики в регіоні, особливо на гірських і бідних на воду островах Флорес і Лембата. Визнаючи необхідність прогресу, вони попереджають, що «нерозумна експлуатація завдає шкоди навколишньому середовищу, продовольчій безпеці, соціальній рівновазі та культурній стійкості». Вони ставлять під сумнів те, що такі видобувні проекти, хоч і подаються як вигідні, натомість «загрожують майбутньому». Автори послання підкреслюють, що розширення геотермальної енергетики не підходить для унікального екологічного та географічного контексту регіону. Натомість вони пропонують використовувати альтернативні джерела енергії, такі як сонячна, які більш гармонійно поєднуються з місцевим довкіллям та енциклікою Папи Франциска Laudato si', що закликає до цілісної екології та турботи про наш спільний дім.

Єпископи наголошують, що праця над розвитком вищезгаданих островів полягає не в експлуатації навколишнього середовища, а в забезпеченні стабільного зростання, що ґрунтується на багатстві сільськогосподарської, морської та культурної спадщини.

Боротьба з торгівлею людьми та несправедливістю

Пастирське послання також заторкує проблему торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, яку єпископи описують як «глибоку рану людства».

Вони закликають до спільної відповіді державних інституцій, громадянського суспільства, релігійних лідерів та традиційних авторитетів, наголошуючи на обов'язку Церкви підвищувати обізнаність та сприяти просвітницькій діяльності на низовому рівні. Щодо проблеми дитячої затримки росту – хронічного недоїдання, від якого продовжує страждати багато маленьких дітей в регіоні – єпископи закликають до скоординованої відповіді, підкреслюючи, що це не лише питання здоров'я, але й питання справедливості. «Кожна дитина заслуговує на харчування, любов і гідність», - стверджують вони, заохочуючи до адресної допомоги вразливих сімей та потужних освітніх програм з питань харчування.

Продовольча безпека та засоби до існування в сільській місцевості

Єпископи також звертають увагу на загрози для сільського господарства і тваринництва, включаючи періодичні спалахи захворювань рослин і африканської чуми свиней, які завдають серйозної шкоди продовольчій безпеці та засобам до існування в сільській місцевості. Вони закликають до науково обґрунтованих заходів, стабільного ведення сільського господарства та більшої підтримки фермерів і пастухів.

Єпископи закликають до політики, яка ставить на перше місце розвиток сільської місцевості та екологічну стійкість наголошуючи: «Здоров'я нашої землі пов'язане з добробутом нашого народу».

Заклик до надії та навернення

Звертаючись до католиків і всіх людей доброї волі, єпископи закликають стати служителями створіння, захисниками вразливих і будівничими більш справедливого і милосердного суспільства. Цитуючи пастирське послання Федерації єпископських конференцій Азії (FABC) на 2025 рік, вони стверджують: «Наша християнська надія закликає нас брати активну участь у зціленні творіння та лікуванні ран нашого світу».

Великопосне пастирське послання стало плодом молитви, діалогу та роздумів під час щорічного Синоду єпископів Архідієцезії Енде, що відбувся 10-13 березня 2025 р. у Вищій духовній семінарії святого Петра в місті Маумере на осторові Флорес. У дусі Великого Посту єпископи запрошують вірних до особистого та спільнотного навернення, вкоріненого в молитві, пості та милостині, щоб Євангеліє глибше увійшло в життя і спільноти, і щоб справді всі могли «мати життя – щоб достоту мали».