Виставка копії Туринської Плащаниці в Римі: зблизька споглядати цінний символ

У базиліці Сан-Джованні-Баттіста-дей-Фьорентіні поблизу Ватикану буде відкрита виставка репродукції Туринської плащаниці, яка проводиться під патронатом Папського Університету Regina Apostolorum. Вона буде відкритою для відвідувачів до червня цього року.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

В контексті Ювілею 2025 в базиліці Сан-Джованні-Баттіста-дей-Фьорентіні у Римі що розташована поблизу Ватикану, буде відкрита виставка під назвою «Ким є Чоловік з Плащаниці?». Виставка проводиться під патронатом Папського Університету Regina Apostolorum. Слід зазначити, що в згаданому університеті діє постійний ексклюзивний виставковий простір, присвячений Плащаниці, у якому виставлена авторизована і точна репродукція оригіналу, що зберігається в Турині на півночі Італії. У прес-релізі університету зазначається, що виставка стане «унікальною можливістю споглядати зблизька такий важливий символ християнства і заглибитися в його історію та значення, а також поглибити його зв’язок з постаттю Ісуса Христа завдяки дослідженню експертів».

Відкриття виставки та конференція

Виставка є першою з подій у календарі Університету Regina Apostolorum, присвячених Ювілею надії. Її відкриття заплановане на 10 березня, а триватиме експозиція до 10 червня 2025 року. Відкриття виставки збігатиметься з конференцією на тему: «Плащаниця: між наукою і вірою», в якій візьмуть участь всесвітньо відомі науковці. Її відкриє ректор Університету Regina Apostolorum о. Хосе Енріке Оярзун, а завершить своїм привітанням кардинал Бальдассаре Рейна, Вікарій Папи для Римської дієцезії. Під час конференції відбудеться наукова дискусія під проводом синдонологині Емануели Марінеллі разом з о. Рафаелем Паскуалем, директором Дослідницької групи «Othonia» (плащаниця – з грецької) та викладачем філософії університету.

Плащаниця – це подорож до Великодня

За словами отця Паскуаля, виставка, яка є пересувною версією аналогічної виставки в університеті, є «мовчазним свідченням», яке дозволяє зануритися в особливу подорож, зокрема, під час Великого Посту та у Великодний період, і яке «не залишає байдужими тих, хто мандрує нею з відкритим розумом і серцем». Плащаниця є унікальною реліквією, яка дає можливість споглядати і роздумувати над таємницею Пасхи. Тому вона є привілейованим засобом для нової євангелізації.