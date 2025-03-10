Виконком Спільної робочої групи Католицької Церкви та ВРЦ затвердив напрямки праці

Поглиблення розуміння спасіння та його вплив на діалог, примирення та протидія переслідуванням на релігійному ґрунті. Такими є пріоритети діяльності на наступне семиріччя Спільної робочої групи між Всесвітньою Радою Церков і Католицькою Церквою.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Нещодавно відбулася онлайн-зустріч Виконавчого комітету Спільної робочої групи Всесвітньої Ради Церков (ВРЦ) і Римської Католицької Церкви. Метою зустрічі була імплементація рішення про створення робочих груп, запропонованих під час пленарної зустрічі, яка у вересні минулого року відбувалася у швейцарському Боссе.

Порядок денний

Зустріч розпочалася молитвою за Папу Франциска, який перебуває в лікарні, після чого учасники від імені своїх спільнот висловили солідарність та запевнили, що будуть і надалі молитися за нього. Далі відбувся обмін останніми новинами про діяльність двох структур, включаючи роздуми про Ювілейний рік Католицької Церкви, зусилля ВРЦ щодо відзначення 1700-річчя Нікейського собору (325 р.) та підготовку до наступної Конференції про віру та устрій Церкви, запланованої на жовтень 2025 р. поблизу Александрії в Єгипті.

Нові напрямки досліджень

Виконавчий комітет схвалив створення трьох нових робочих груп, обговоривши напрямки їхньої праці. Перша з них займатиметься питанням «Розуміння спасіння та виклики релігійної байдужості». Йдеться про дослідження різних богословських інтерпретацій спасіння та їхнього впливу на єдність між Церквами та на життя вірою. Друга група покликана працювати над темою «Колективне примирення: процеси та засоби в глобальних контекстах». Вона аналізуватиме ініціативи примирення в різних частинах світу та розроблятиме практичні інструменти, щоб допомагати Церквам у цих процесах. Врешті, група «Подолання насильства й дискримінації, що ґрунтуються на релігійній приналежності» покликана протидіяти переслідуванням на підставі релігійної приналежності та сприяти міжрелігійній солідарності.

60 років сприяння співпраці й діалогові

Заснована в 1965 році, Спільна робоча група має двох співголів і двох співсекретарів – від ВРЦ і від Католицької Церкви. Її завданням є сприяти екуменічному діалогові та співпраці між християнськими конфесіями. Вона зазвичай складається з 20-25 осіб, які збираються раз на рік на пленарне засідання. Вона ділиться на робочі групи, яких у поточному семирічному скликанні буде три.