Віра Церкви (12): Літургія – участь у таїнстві Христа

В дванадцятому епізоді рубрики, присвяченої спадщині Другого Ватиканського Собору, йдеться про деякі основоположні особливості літургії в житті Церкви.

о. Яків Шумило, ЧСВВ

Віра Церкви нерозривно пов’язана із літургією. Конституція ІІ Ватиканського Собору про святу літургію Sacrosanctum Conlilium зазначає, що літургія – це вершина, до якої прямує діяння Церкви і водночас джерело, з якого плине вся її сила. Ці слова спонукають нас роздумати над особливостями літургії у світлі навчання ІІ Ватиканського Собору.

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Продовження Божого діла спасіння

«Слово “літургія” первісно означало “публічне діло”, “служба, виконувана народом або для народу”. У християнській традиції воно означає, що Божий люд бере участь у “ділі Божому”», – пояснює Катехизм Католицької Церкви, додаючи, що у Новому Завіті це слово означало не лише здійснення культу, а й проповідування Євангелія і любов у дії. Отож, перед нами два ключові аспекти, які характеризують літургію – діло Боже та звіщення Євангелія. Насамперед запитаємо, як Боже діло пов’язане з літургією? Конституція про святу літургію Sacrosanctum Conlilium дає чітку відповідь, де стверджується, що богослужіння є продовженням діла спасіння в Церкві.

Як ми вже знаємо з попередніх епізодів, Боже Об’явлення, яке має за мету спасіння всіх людей, проявилося як послідовність діянь Бога в історії, кульмінацією якого стало діло відкуплення, яке здійснив Христос. В історії ми зустрічаємось із вічною Божою любов’ю до людини, аж до того, що сам Бог входить в історію народу та промовляє до нього. Відтак приходить «повнота часу» (Гал. 4,4-5; 2 Тим 1,10), і Бог у Христі виявляє свою безмежну любов до всіх (пор. Рим. 5,6-11). Саме завдяки Христові ми можемо брати участь у Божому ділі. Оскільки Церква має завдання продовжувати в часі й просторі діло спасіння свого Глави, час Христа породжує час Церкви, де Божий люд бере участь у таїнстві Христа.

Участь Божого люду в таїнстві Христа

Літургійне життя Церкви включає в себе богослужіння, сім Святих Таїнств і сакраменталії (освячення та благословення). У центрі літургії Церкви знаходиться Пресвята Євхаристія – джерело і вершина всього християнського життя. «Усі інші таїнства, як і всі церковні служіння та діла апостольства, пов’язані з Євхаристією і до неї спрямовані. Бо Євхаристія містить у собі весь духовний скарб Церкви, тобто самого Христа – нашу Пасху», – навчає Катехизм Католицької Церкви. Євхаристійна Жертва, а також Святі Таїнства чинять Церкву справжнім Тілом Христовим.

Термін sacramentum (таїнство) є перекладом грецького слова μυστήριον (mysterion). Святі Таїнства, які звершуються в Церкві, вкорінені в Божому таїнстві, яке є тайною, «що від віків захована була в Бозі» (Еф. 3, 9), а тепер стала відомою завдяки Христу, Який через своє воплочення, страсті та воскресіння хоче «притягнути всіх до себе» (пор. Йо. 12, 32). Таким чином, новозавітне поняття mysterion означає реальність Бога, Який спілкується з людьми в Ісусі Христі. Зв’язок між Святими Таїнствами і дією у них Христа є безсумнівний: завдяки Святим Таїнствам весь Божий люд бере участь в Божому ділі спасіння. Католицька Церква стверджує, що сім Святих Таїнств були встановлені Христом, оскільки лише Він може авторитетно поєднати дар Своєї спасительної благодаті з видимими її знаками. Тому Святі Таїнства не є церковним витвором, а Церква не може змінити їхню сутність, адже вони ґрунтуються на події Христа в цілому: його втіленні, житті, смерті й воскресіння.

Божественна благодать, однак, не обмежується виключно сімома Святими Таїнствами. Існують т. зв. сакраменталії – благословення й освячення, які є частиною життя й віри Церкви, які, певним чином наслідуючи Святі Таїнства, включають духовні наслідки, яких досягаємо через моління Церкви. Їхня особливість полягає в тому, що вони визнаються такими, що мають завдання передавати Христову благодать і освячують різні обставини життя через моління Церкви. Діло спасіння та участь Божого люду в таїнстві Христа продовжується також в богослужіннях добового кола, у яких Церква безупинно прославляє Бога та заступається перед Ним за спасіння всього світу. «Богослужіння добового кола (Церковне правило) відповідно до давньої християнської традиції укладено таким чином, щоб весь перебіг дня і ночі освячувався хвалою Божою», – читаємо у Конституції Sacrosanctum Conlilium.

Даний документ також описує особливість присутності Христа в літургійних діяннях. «Він присутній у Жертві Божественної Літургії (Святій Месі) і в особі служителя, коли через священниче служіння нині жертвує той, Хто колись приніс Себе у жертву на хресті; а головною мірою Він присутній під євхаристійними видами. Він присутній своєю силою у святих Таїнствах таким чином, що коли хтось хрестить – хрестить сам Христос. – навчає ІІ Ватиканський Собор. – Він присутній у своєму слові, адже це Він промовляє, коли в Церкві читають Святе Письмо. Нарешті, присутній, коли Церква молиться і співає, адже Він обіцяв: “Де двоє або троє зібрані в моє ім’я, там я серед них” (Мт. 18,20)». Таким чином, завдяки літургії ми беремо участь в події спасіння, яке дарував нам Господь.

Літургійний рік як актуалізація подій спасіння

Літургійне життя має свій календарний цикл, який виражається через літургійний рік, який побудований навколо спасенних подій з життя Ісуса Христа і Пресвятої Богородиці, а також вшанування пам’яті святих. Впродовж року Божий люд переживає події з історії спасіння: прихід і перебування Сина Божого на землі, Його страждання, смерть і воскресіння. Господські свята немовби зупиняють час і роблять нас сучасниками Христа з Його таїнством. Історичні факти трапляються раз і назавжди, але в літургійний, святковий момент вони стають присутніми для нас. Не йдеться лише про звичайний обряд. Свята є нагодою повернутися до первісної події з життя Христа, оновлюючи її значення. «Пригадуючи таїнства відкуплення, Церква відкриває вірним багатство чеснот і заслуг свого Господа, щоб повсякчас робити їх певним чином присутніми для вірних і щоб вони, ставши причасниками цих чеснот і заслуг, наповнювалися благодаттю спасіння», – навчає Конституція про святу літургію.

У цьому контексті центральною подією є смерть і воскресіння Христа, які становлять основу керигми. Первинні віровизнання християн розпочались із цього проголошення: Христос-Господь помер і воскрес задля нашого спасіння. Коли ж Церква звіщає сучасній людині Добру Новину про воскресіння, то передає Божу до нас любов, прощення гріхів та джерело внутрішньої сили на спасіння тому, хто вірує. Достатньо лише поглянути на апостольську проповідь, щоб зрозуміти, що в основі християнського послання віри лежить велика пасхальна подія Христової смерті та воскресіння. Причина дуже проста: в цій події повною мірою виявляється любов Отця, який віддає свого Сина на смерть заради нас і нашого спасіння, а Син приймає цей послух, добровільно приносячи себе в жертву на хресті, встановлюючи новий завіт любові між Богом і людством. Пасхальна подія відкриває природу Божої любові, яка віддає себе, щоб зробити людину причасниками всіх своїх багатств. Саме значення подій з життя Ісуса Христа надає значення Святим Таїнствам.

Зустріч з Богом у Святих Таїнствах

Отож, поштовх, який дав ІІ Ватиканський Собор для Церкви, стосується необхідності розуміти сенс літургії. Конституція Sacrosanctum Conlilium вказує на завдання належно викладати літургіку в Духовних семінаріях, монаших студійних осідках та на богословських факультетах, а також закликає духовенство жити літургійним життям і ділитися ним з вірними: «Нехай душпастирі наполегливо й терпляче дбають про літургійне виховання вірних, а також про їхню діяльну зовнішню та внутрішню участь у літургії відповідно до їхнього віку, стану, способу життя і ступеня релігійної культури».

Навчання чи літургійні катехизи мають включати пояснення того факту, як Христос діє в Церкві через літургію, зокрема, через Святі Таїнства. Саме у них ми маємо унікальну нагоду зустрітися з Ісусом, адже сьогодні єдність з Богом є сакраментальною (за посередництвом Святих Таїнств). Під час свого земного життя Христос дарував спасіння через слова та діяння. Не буває літургії без конкретного вираження дії Бога. У католицькому розумінні духовний досвід літургії має тоді сенс, коли супроводжується конкретними знаками й діями, у яких присутній Господь.

Бібліографія:

Катехизм Католицької Церкви, Місіонер, Жовква 2002, 1069-1070, 1324.

ІІ Ватиканський Собор, Конституція про святу літургію «Sacrosanctum Concilium» // Документи Другого Ватиканського Собору (1962-1965): Конституції, декрети, декларації. Коментарі, Свічадо, Львів 2014, 7,15-19, 60, 102.

A. ELBERTI, La liturgia nel mistero della Chiesa (Quaderni del Concilio, vol. 6), Shalom editrice 2022, 31.

COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, La reciprocità tra fede e sacramenti nell’economia sacramentale, Libreria Editrice Vaticana 2021, 36,40,59.