Віра Церкви (11): Святе Письмо, яке запалює серця любов’ю до Бога

В одинадцятому епізоді рубрики, присвяченої спадщині Другого Ватиканського Собору, йдеться про важливі акценти Догматичної конституції Dei Verbum, які стосуються вивчення Святого Письма та його ролі в житті членів Церкви.

о. Яків Шумило, ЧСВВ

Продовжуємо наші роздуми над важливістю Святого Письма у житті Церкви. У цьому епізоді йтиметься про дбайливі переклади Святого Письма, апостольське служіння католицьких богословів та значення Святого Письма для християнської віри.

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Обов’язок вивчати Святе Письмо

Догматична конституція про Боже Об’явлення Dei Verbum зазначає, що у Божому слові присутня така сила і могутність, що воно є для Церкви підтримкою, наснагою віри, поживою для душі та чистим джерелом духовного життя. Відтак цей документ ІІ Ватиканського Собору заохочує, щоб християни мали широкий доступ до Святого Письма. Сьогодні ми маємо численні переклади різними мовами, однак до Собору переклади на народні мови були поодинокими, а тому доступ до Святого Письма мали здебільшого єпископи і священники, які вивчали латинську мову. Ба більше, до Собору Святе Письмо не відгравало такої центральної ролі у практиці життя католиків, як це є сьогодні. Тому звернення соборових отців до всього Божого люду є справді революційним, адже закликає до того, щоб Боже слово живило нашу молитву, наші роздуми та віру.

У 23 пункті Dei Verbum ми знаходимо заклики до католицьких екзегетів та інших дослідників на ниві священного богослов’я трудитись над дослідженням і викладанням Святого Письма, «щоб якнайбільше проповідників Божого слова могли успішно забезпечувати Божому люду поживу з цих Писань». Догматична конституція про Боже Об’явлення вказує на виняткове місце Божого слова в душпастирському проповідуванні, катехизації, та різноманітному християнському навчанні. Водночас душпастирі Церкви як «служителі Божого слова» повинні прививати у вірних любов до Святого Письма, адже пожива Божого слова «просвітлює уми, зміцнює волю, запалює людські серця любов’ю до Бога». Таким чином, вивчення Святого Письма поставлено на службу любові: зростати в любові до Бога, щоб зростати в любові до нашого ближнього. Новизна навчання ІІ Ватиканського Собору полягає також в тому, що вивчення Святого Письма вже не обмежується виключно Духовними семінаріями, монастирями чи поодинокими навчальними закладами. Ба більше, йдеться про поглиблення екзистенційного виміру Святого Письма, його взаємодію із життям, щоб Божий люд живився Божим словом та давав плоди віри.

До вивчення Божого слова заохочує, зокрема, Папа Франциск у Апостольському напоумленні Evangelii Gaudium. «Вивчення Святого Письма, – пише він, – повинно бути дверима, відкритими для всіх віруючих. Вкрай важливо, щоб об’явлене Слово радикально живило катехизу і всі зусилля, спрямовані на передачу віри. Євангелізація вимагає особистого знайомства з Божим словом, а це вимагає від дієцезій, парафій та усіх католицьких організацій запровадити ґрунтовне і наполегливе вивчення Біблії, а також заохочувати до персонального і спільнотного молитовного читання. Ми не шукаємо напомацки і не очікуємо, що Бог до нас заговорить, бо у дійсності Бог вже промовив, Він вже не є великим невідомим, а показав себе. Радісно приймімо величний скарб об’явленого Слова».

Пізнання Святого Письма задля пізнання Христа

Наприкінці Догматичної конституції Dei Verbum міститься заклик до уважного духовного читання Святого Письма, яке має супроводжуватися молитвою, а відтак діленням з іншими «невичерпними багатствами Божого слова». У цьому завданні чільне місце займають священники, диякони, катехити та всі, «які законно віддаються служінню слова». Саме вони мають допомагати вірним заглиблюватися у Святе Письмо «задля найвищого спізнання Христа Ісуса» (Флп. 3,8).

У документі про Боже Об’явлення ми також читаємо про обов’язок єпископів навчати вірних за допомогою перекладів, як правильно користуватися Святим Письмом, насамперед Євангеліями: «Переклади слід супроводити необхідними й достатніми поясненнями, щоб діти Церкви могли на надійній основі та з користю для себе ознайомлюватися зі Святим Письмом і наповнюватися його духом». Знайомство із Святим Письмом передбачає його засвоєння, вивчення, читання та молитву Божим словом. Єпископ повинен бути в цьому вчителем для ввіреного йому Божого люду. Водночас Мати-Церква, яка дбає за своїх дітей, думає і за тих, які в ній не перебувають. «Окрім того, – читаємо у Догматичній конституції про Боже Об’явлення, – належить підготувати такі видання Святого Письма, щоб ними могли користуватися також нехристияни; ці видання слід супроводити відповідними примітками і пристосувати до їхніх обставин».

Боже слово, яке дає відповідь на життєві потреби

На завершення Догматична конституція висловлює сподівання, що пошана до Божого слова, яке стоятиме повіки, надасть нового імпульсу для духовного життя, а також закликає до того, щоб скарб Об’явлення, доручений Церкві, дедалі більше наповнював людські серця. Справді, Боже слово, у якому відбувається діалог між Богом та людиною, є унікальним для того, щоб по-справжньому зрозуміти самих себе та знайти відповіді на найглибші питання, які живуть у нашому серці. Сьогодні людина як ніколи потребує відповідей на тисячі запитань, які стискають її серце. Здається, що з розвитком технологій та умов життя, потреба Бога відійшла на задній план. Але водночас ми живемо в часі, коли страждання, самотність і непевність у майбутньому часто присутні в житті людей різного віку та національностей. Виникає так багато питань про сенс життя, страждання і смерть, питань, які ми намагаємося всіляко відштовхнути, але які є нашими невидимими мовчазними супутниками, а іноді, якщо не замислюватися над ними, руйнівними для нашого існування.

На жаль, у наш час поширилася думка, що Бог стоїть осторонь життя й проблем людини, і що Його присутність може бути загрозою для її автономії. Насправді ж уся історія спасіння показує нам, що Бог промовляє і втручається в історію на користь людини та її цілісного спасіння. Тому з душпастирської точки зору дуже важливо представляти Боже слово в його здатності до діалогу з проблемами, з якими людина стикається в повсякденному житті. З іншого боку, коли віра людини не осмислюється у світлі Божого слова, а людина зустрічається із складністю життєвих ситуацій, то така віра впадає у серйозну кризу та сумніви. Внаслідок таких релігійних потрясінь деякі люди або «втрачають віру», або відступають назад, часто до «дитячих стадій» власної віри. Саме тому душпастирська діяльність Церкви повинна вказувати на реалізм Божого слова, яке здатне переродити віру, часто ціною вмирання «наївної віри» (пор. Ів. 12,24), а водночас ілюструвати те, як Бог вислуховує потребу людини та її волання серед болю цього світу.

Саме в Божому слові ми можемо отримати розраду та сили для ступання дорогою життя разом з Богом. У своїй проповіді 24 січня 2021 р., в неділю Божого слова, Папа Франциск закликав не відмовлятися від Божого слова. «Воно є любовним листом, написаним до нас Тим, Який знає нас так, як ніхто інший: читаючи його, знову почуємо Його голос, розгледимо Його обличчя, отримаємо Його Духа. Боже слово наближає нас до Бога: не тримаймо його здалека. Носімо завжди із собою, в кишені, в смартфоні, відведімо для нього гідне місце в наших домівках. Поставмо Євангелію в такому місці, де не забуватимемо щодня її відкривати, наприклад, на початку і наприкінці дня, так щоби серед багатьох слів, які потрапляють до наших вух, до нашого серця потрапило кілька стишків Божого слова. Щоб зробити це, просімо в Господа сил вимкнути телевізор і відкрити Біблію, закрити мобілку та відкрити Євангелію», – заохочує Папа.

Бібліографія:

ІІ Ватиканський Собор, Догматична конституція про Боже Об'явлення «Dei Verbum» // Документи Другого Ватиканського Собору (1962-1965): Конституції, декрети, декларації. Коментарі, Свічадо, Львів 2014, 21-23, 25.

M. CARDINALI, La Sacra Scrittura nella vita della Chiesa (Quaderni del Concilio, vol. 5), Shalom editrice, 2022, 27, 63.

PAPA FRANCESCO, Domenica della Parola di Dio, in < https://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2021/documents/papa-francesco_20210124_omelia-domenicadellaparoladidio.html > (in 07/03/2025).

PAPA FRANCESCO, Evangelii gaudium, in URL: < https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html > (in 07/03/2025), 175.