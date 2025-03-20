Стамбул: Вартоломей І на Святій Месі з нагоди річниці понтифікату Папи Франциска

Апостольський Вікарій Стамбула та Апостольський Адміністратор Константинопольського екзархату відслужив Святу Месу з нагоди річниці початку Петрового служіння Папи Франциска. На богослужінні були присутній Константинопольський патріарх Вартоломей І та представники інших конфесій.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Roberto Cetera – Ватикан

У той час, коли світ перебуває під ще більшою загрозою з боку війн і несправедливості, коли багаті стають дедалі багатшими, а бідні – біднішими, людство потребує сильного голосу Папи Франциска, який закликає всіх повернутися до найвищих цінностей справедливості, миру та вселенського братерства. Про це говорив під час проповіді єпископ Массіміліано Палінуро, Апостольський вікарій Стамбула та Апостольський адміністратор Екзархату для католиків візантійського обряду, які проживають в Туреччині, який 19 березня 2025 р., очолив у катедральному соборі Святого Духа в Стамбулі Святу Месу з нагоди дванадцятої річниці початку Петрового служіння Папи Франциска. У Євхаристійному богослужінні, яке також стало нагодою для молитви за якнайшвидше одужання Святішого Отця, взяли участь Вселенський православний патріарх Вартоломей І та Константинопольський патріарх Вірменської Апостольської Церкви Сагак ІІ.

«Протягом цих дванадцяти років, – сказав єпископ Палінуро під час проповіді, – Папа Франциск з відвагою і відверто закликав всю Церкву повернутися до простоти Євангелія та застерігав сильних світу цього не прямувати шляхом егоїзму і гноблення».

Усувати невиправдані поділи

У своєму слові патріарх Вартоломей підкреслив, серед іншого, глибокі приязні взаємини зі Святішим Отцем Франциском. Звертаючись до теми розвитку екуменічних стосунків, він зазначив, що «якщо нашою кінцевою метою є досягнення повної доктринальної і сакраментальної єдності, ми не можемо ігнорувати будь-яку байдужість або нетерпимість в усуненні невиправданих бар'єрів і поділів. Одним з таких бар'єрів, усунення якого додало би більше вірогідності та промовистості всім християнам у цьому роздробленому світі, є різний спосіб обчислення дати Пасхи». Це побажання православного предстоятеля прозвучало в контексті нагадування про відзначення 1700-річчя скликання першого Вселенського Собору в Нікеї, яке відбувається саме в рік, коли всі християни святкують Великдень разом.