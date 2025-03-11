Отець Роман Демуш про приготування до Ювілею молоді в Римі

Заступник голови Патріаршої комісії УГКЦ у справах молоді отець Роман Демуш розповів в інтерв’ю для Радіо Ватикану – Vatican News про заходи, які вони організовують на рівні всієї Церкви, щоб допомогти українській молоді прожити Ювілейний рік, присвячений темі надії, та приготуватися до Ювілею молоді, що відбудеться у липні цього року в Римі.

Світлана Духович – Ватикан

Триває Ювілейний рік, що має тему “Паломники надії”. Від моменту відкриття Святих дверей і дотепер в Римі вже відбулося пʼять ювілейних подій, у яких беруть участь також паломники з України. До цих подій приготування відбувається заздалегідь. Саме з цією метою до Риму нещодавно приїжджав отець Роман Демуш, Заступник голови Патріаршої комісії УГКЦ у справах молоді, яка займається організацією заходів, що відбудуться в рамках Ювілею молоді від 28 липня до 3 серпня 2025 року.

Отець Роман розповів, що їхня комісія розробила і вже почала втілювати в життя програму під назвою “Паломники надії”, яка має на меті допомогти молоді духовно приготуватися і переживати подію Ювілею. «На початку кожного місяця виходить тематичний відеоролик, – пояснив він. – Потім ми розробили програму духовних зустрічей, яку розповсюджуємо серед священників, духівників, щоб вони у спільнотах готували свою молодь. І наприкінці кожного місяця є зустрічі – чи наживо, чи онлайн – щоби молодь могла підсумувати той місяць. Ми розробили дев'ять тематичних блоків».

Шлях молодих паломників до Риму

Священник зауважив, що Ювілей молоді, який відбуватиметься в Римі, матиме дуже насичену програму. «Протягом цілого тижня молодь з цілого світу переживатиме цей Ювілей, – зазначив він, – і саме тому ми запустили цю програму приготування “Паломники надії”, щоби дати нагоду нашій молоді не просто приїхати до Риму як на звичайну подію, але щоб це було справжнє паломництво, до якого ми йдемо через духовне приготування. Ми свідомі того, що багато молодих людей через війну в Україні не зможе приїхати до Риму, тому готуємо різні регіональні зустрічі вже в контексті тих подій, які будуть тут, у Римі. Але також після закінчення Ювілею молоді в Римі ми плануємо організувати зустріч при Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві, в якій візьмуть участь молоді люди, які повернуться з ювілейних заходів з Риму, та молодь, яка не мала можливість туди поїхати».

Отець Демуш додав, що в рамках Ювілею молоді в Римі вони організовують також дводенну програму для української молоді, яка прибуде до Риму не тільки з України, але й з інших країн світу. «Безумовно, ми плануємо долучитися до ініціатив загальної програми Ювілею, – сказав він, – але 30 і 31 липня ми плануємо організувати Світові Дні української молоді. 30 липня при катедральному соборі святих Сергія і Вакха в центрі Риму, в співпраці з Апостольським екзархатом для українців візантійського обряду в Італії, стане днем “Діалогу української молоді зі світом”. Ми хочемо, щоби українська молодь виконувала культурну дипломатію, свідчила світовій спільноті про культуру, традиції, про героїчність української молоді. А 31 липня ми плануємо провести зустріч українців під гаслом “Зібрати в розсіяні сущих” при Патріаршому прокатедральному соборі Святої Софії у Римі. На цю подію ми запросили різних артистів, бо хочемо з радістю пережити цей рік надії. Будемо роздумувати над важливими темами політики, історії, культури, мови. Будемо мати духовне наповнення. І тому зараз готуємо інтенсивну програму і вже відтепер запрошуємо молодих людей з цілого світу приїхати сюди, до Риму, на цей Ювілей, зорганізуватися зі своїми спільнотами, зі своїми душпастирями».

Священик додав, що ці програми вони готують паралельно з молоддю Римо-Католицької Церкви в Україні та з молоддю Мукачівської греко-католицької єпархії.

Діалог з Папою Франциском

Заступник голови Комісії УГКЦ у справах молоді зазначив, що добрим початком приготування до Ювілею молоді став телеміст Папи Франциска з українською молоддю, що відбувся 1 лютого 2025 року. Святіший Отець спілкувався з «Дому святої Марти» з 250 молодими українцями латинського та візантійського обряду, що з різних куточків України прибули до греко-католицького катедрального собору Воскресіння в Києві, а також підключилися з Варшави, Мюнхена, Лондона та Чикаго.

Отець Роман поділився, що ця зустріч була дуже цінною не лише з огляду на те, що Глава Католицької Церкви «виявив бажання, готовність і приділив свій час на те, щоб зустрітися з українською молоддю», але й тому, що на цю зустріч прибула молодь з різних частин України і вони могли зустрітися одні з одними. «В цей час війни, – зауважив він, – ми не дуже маємо відваги пропонувати якісь великі зустрічі через небезпеку. Тому ми просто раділи від цієї зустрічі, що відбулася в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві. Була молодь від півночі до півдня, з заходу до сходу – з цілої України».

Отець Роман також підкреслив, що під час цієї зустрічі молоді учасники відчули себе важливими, цінними і почутими, «бо Папа не мав заздалегідь заготовлених промов, а був готовий слухати». «Молоді люди ставили Папі запитання, вони ділилися своїми свідченнями, які були насправді вражаючими, трепетними і дуже правдивими, – сказав він. – Молодь розказувала те, що їх болить, болить ця війна, болять ці видимі і невидимі рани. І ця комунікація стала дуже важливою. Те, що мені найбільше запам'яталося, то скажу чесно, що я не очікував, що Папа закличе українську молодь бути патріотами. Дуже цінно почути це з вуст Папи, який сказав: “Будьте патріотами і наслідуйте ваших героїв”. І він сказав це, тримаючи у руках Євангеліє і вервицю воїна, який загинув на фронті. І Папа казав, що ці речі стоять на його столі. Сьогодні віддати своє життя за інших може виглядати навіть дивним в очах інших, але українська молодь засвідчує вона готова на це. Бути патріотом – це бути готовим померти за тих, кого любиш. І насправді, цей заклик Святішого Отця, на мою думку, є дуже правдивим і дуже важливим для української молоді. Мені особисто було важливо почути ці слова в контексті цієї зустрічі».

«Квиток надії» на Ювілей до Риму

Нещодавно Патріарша комісії у справах молоді УГКЦ повідомила про те, що з ініціативи голови цієї комісії владики Браяна Байди та за підтримки греко-католицьких єпископів США й Канади, була започаткована акція «Квиток надії», яка допоможе українській молоді потрапити на ювілейний рік до Риму. Ця ініціатива спрямована на підтримку 100 молодих людей, які проживають у східних, центральних і південних регіонах України.