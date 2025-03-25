Очільником Салезіянського згромадження обраний отець Фабіо Аттард з Мальти

29-та Генеральна капітула Товариства святого Франциска Сальського, яка відбувається у північноіталійському Турині, обрала 11-го наступника святого Джованні Боско, яким став уродженець Мальти.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У вівторок, 25 березня 2025 р., 220 настоятелів інспекторій та делегатів Салезіянського Згромадження, зібрані від 16 лютого на генеральну капітулу, обрали нового головного настоятеля. Одинадцятим наступником святого Джованні Боско на чолі Товариства святого Франциска Сальського став о. Фабіо Аттард, який протягом наступного шестиріччя провадитиме спільноту, яка нараховує 13750 членів, розподілених у 92 інспекторіях (провінціях), які служать у 136 країнах світу.

Як зазначається у повідомленні на порталі Салезіанського новинного агентства, о. Фабіо Аттард маючи великий богословський, душпастирський та академічний досвід, покликаний вести Салезіянське Згромадження в оновлене майбутнє, несучи мрію отця Боско в серце сучасного світу.

Біографічна довідка

Народжений 23 березня 1959 року на Мальті, о. Аттард вступив до згромадження після кількох років навчання у семінарії. Період формування провів у Ірландії, де 8 вересня 1980 року склав обіти як салезіянин. Після богословських студій Папському Салезіянському Університеті в Римі та здобувши ліценціат з морального богословʼя в Академії святого Альфонса в Римі, 1987 року висвячений на пресвітера, розпочавши душпастирську та наукову діяльність.

Від 1988 по 1991 рік о. Фабіо був учасником групи салезіян, які вирушили на служіння в Туніс. Згодом служив на батьківщині, а 1999 року захистив докторат та приєднався до викладацького корпусу Папського Салезіянського Університету. В 2008 році був обраний та 2014 року переобраний генеральним радником згромадження, а 2018 року Папа Франциск призначив його радником Дикастерії у справах мирян, сімʼї та захисту життя.