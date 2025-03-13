Настоятель дрогобицьких боніфратрів: Україні потрібна єдність і підтримка

Брат Лаврентій, який очолює спільноту єдиного в Україні монастиря Ордену Госпітальєрів святого Івана Божого, розповів у інтервʼю для ватиканських медіа про служіння в Дрогобичі послідовників святого Івана Божого, які стараються підтримувати потребуючих хворих і давати відповіді на виклики, принесені війною.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / ks. Marek Weresa – Ватикан

Ми намагаємося донести, що окрім того тіла, про яке ми дбаємо, є ще душа, яка також потребує «піклування» і єдиними ліками, найкращими для неї і для духовного життя, є присутність самого Господа Бога і духовний провід. Про це інтерв’ю для польської редакції Радіо Ватикан розповів бр. Лаврентій Іваньчук, ОН, настоятель спільноти боніфратрів у Дрогобичі, єдиної в Україні спільноти Ордену Госпітальєрів святого Івана Божого. Розмова відбулася в контексті річниць, пов’язаних із життям засновника ордену й предтечі сучасної медичної опіки – святого Івана Божого, адже 8 березня сповнилося 530 років від дня його народження та 475 років від дня його переставлення до вічності.

Допомагати людині

Орден Госпітальєрів святого Івана Божого, відомий також як Орден Боніфратрів, сьогодні служить на п'яти континентах у 55 країнах світу. Він налічує понад 160 спільнот, у яких служать 950 братів, які походять з 51 країни світу, а в здійсненні їхньої харизми їм допомагають понад 60 тисяч співробітників. Вони провадять лікарні, будинки престарілих, реабілітаційні центри та амбулаторії, аптеки, центри допомоги невиліковно хворим і хоспіси. Все, що є можливим для того, щоб відповідати на потреби людей, які переживають страждання.

Крапля в морі потреб

«Орден живий. Ми існуємо. Це означає, що ми потрібні Господу Богу, щоб схилятися над страждаючими людьми», – каже бр. Лаврентій, зазначаючи, що в Україні, пораненій війною, буде дедалі більше адресатів їхньої «госпітальєрної місії». При єдиному монастирі в Дрогобичі на Львівщині брати боніфратри провадять станцію соціальної допомоги. Чого сьогодні найбільше потрібно? «Підтримки, – відповідає настоятель. – Насправді потрібні люди, які захочуть розділити ці страждання, бо це дуже важкий тягар для будь-якої людини. Недостатньо лише вислухати ці історії, які є жахливими. Треба бути поруч, тому що життя триває».

Брат Лаврентій, який походить з Польщі, до Дрогобича вперше приїхав 1998 року. Після певного періоду перерви він служить в Україні вже 11 років, розчавши це служіння майже перед початком війни в 2014 році. «Станція соціальної допомоги», яку боніфратри провадять у місті, надає постійну допомогу хворим і потребуючим, охоплюючи постійною підтримкою приблизно 200 людей, які отримують раз у місяць продукти харчування, ліки, засоби гігієни, одяг, а також побутові прилади. Крім того, брати надають допомогу на дому, піклуючись про хворих, прикутих до ліжка, та про самотніх літніх людей. «Ми є маленькою краплею того милосердя, яке Господь Бог хоче вилити на цих людей», – говорить він, підкреслюючи, що усвідомлює, що їхня місія не може вирішити всіх проблем, які тут існують: «Але це наш внесок, ми робимо те, що можемо».

Потреби зростатимуть

Від 2014 року дрогобицька спільнота боніфратрів підтримує також внутрішньо переміщених осіб. Настоятель згадує, як у 2022 році до міста, що нараховувало до 80 тисяч мешканців, прибуло 20 тисяч людей з сходу та півдня країни. Брат Лаврентій підкреслює, що потреби тільки зростатимуть. Збільшуватиметься кількість старших людей, які потребуватимуть опіки, оскільки чимало молодих виїхало або ж гинуть на фронті. «Це великий виклик і для нас, тому ми вже плануємо, робимо певні кроки на майбутнє, щоб могти задовольнити потреби підопічних», – сказав він, додавши, що «найбільше Україні сьогодні потрібна єдність, а також, без сумніву, підтримка ззовні, з боку всієї Європи і всього світу».