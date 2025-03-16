Єрусалим: щорічна молитва Хресної дороги учнів християнських шкіл

Як і щороку, вихованці католицьких шкіл Єрусалиму провели молитву Хресної дороги, яка цього року особливим чином підносилася в намірі хворих, зокрема, й за Папу Франциска, а її провідною темою була чеснота надії в дусі гасла Святого Року.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У другу п'ятницю Великого Посту, 14 березня 2025 р., приблизно тисяча учнів християнських шкіл Єрусалиму в супроводі Настоятеля Францисканської Кустодії Святої Землі о. Франческо Паттона та о. Ібрагіма Фалтаса, Вікарія Кустодії та відповідального за францисканські школи в Святій Землі, взяли участь у молитві Хресної дорозі, яка пройшла місцями страстей Ісуса. Цьогорічна подія мала тему «Надія не розчаровує», покликаючись на гасло Ювілейного року, а також підносячи молитву за мир на Близькому Сході.

«Боже, Отче наш, що на небі, до Тебе підносимо наші молитви за кожну хвору людину, а особливо за Папу Франциска», – такі слова несли на плакатах діти, пройшовши в старій частині Єрусалиму вулицями, якими Ісус йшов на Гологоту. Така молитва учнів християнських шкіл відбувається щороку. Багато школярів підготували плакати, на яких різними мовами було написано ключове слово Святого Року «Надія», а також молитви за зцілення всіх хворих, особливо Папи Франциска. У процесії, яка пройшла старим містом, також взяли участь вчителі та батьки учнів.

Як і попередніми роками, завершальна частина молитви відбулася в переповненій францисканській церкві Святого Спасителя, де о. Франческо Паттон поблагословив молільників часточкою Господнього хреста. У заключному слові отець Ібрагім подякував за численну участь Божого люду у Хресній дорозі. «Ми переживаємо важкі часи, але це час для молитви і прощення, без яких не було б нового початку», – сказав вікарій Кустодії Святої Землі.