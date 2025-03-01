Католицько-шиїтська конференція у Римі: діалог потрібен задля миру

Під час спільної наукової конференції з міжрелігійного діалогу між Католицької Церквою та представниками ісламу, її учасники підкреслили важливість спільного діалогу задля свідчення життя у мирі та справедливості.

о. Яків Шумило, ЧСВВ / Stefano Leszczynski – Ватикан

Цьогоріч, коли виповнюється 60 років від дня прийняття декларації ІІ Ватиканського Собору «Nostra Aetate», яка започаткувала діалог між Католицькою Церквою та нехристиянськими релігіями, особливого значення набуває повернення до питання про завдання, яке є спільним для всіх релігій – пошук відповідей на виклики сучасного світу. І саме на цю тему від 27 до 28 лютого 2025 р. в Римі дискутували представники Католицької Церкви з послідовниками шиїзму, одного з напрямку ісламу, під час IV міжнародної конференції, організованої Спільнотою святого Егідія.

Взаємна повага, яка уможливлює діалог

Конференцію відкрили засновник Спільноти святого Егідія Андреа Ріккарді та імам Джавад аль-Хоей. Як зазначив Андреа Ріккарді, складна ситуація в сучасному світі показує вагому потребу в релігіях, які навчають мільйони віруючих жити в мирі та справедливості. Своєю чергою Джавад аль-Хоей наголосив, що сьогодні релігійні спільноти є справжніми скарбницями людяності та повинні провадити між собою діалог задля боротьби з бідністю й захисту прав людини.

У інтерв’ю для ватиканських медіа він зазначив, що міжрелігійний діалог – це не та річ, без якої можна обійтися. За його словами, духовність, яка характеризує школу шиїтів у священному для них місті Ен-Наджаф, зосереджена на повазі до всіх релігійних авторитетів та їхніх позицій, а зв’язок між Папою Франциском та великим імамом Алі аль-Хусейні аль-Сістані свідчить про спільну волю та здатність усіх релігій наповнювати серця. «Взаємна повага, в яку ми твердо віримо, є ключем до гарантування принципів рівності та гідності людської особистості», – сказав представник шиїтів.

Спільне бачення мирного світу

Участь у події взяв кардинал Джордж Джейкоб Коовакад, префект Дикастерії в справах міжрелігійного діалогу, який підкреслив важливість теми миру, що, за його словами, не полягає тільки у відсутності війни, а є також духовним зобов’язання, спрямованим на реалізацію спільного бачення релігій щодо майбутнього розвитку, щоб передати його у спадок молодим поколінням.

Говорячи про мир, кардинал Коовакад пригадав, що ця тема лежить на серці Святішому Отцеві, про якого неодноразово згадували учасники конференції, серед яких імам Джавад аль-Хоей. Напередодні наукової події у Римській базиліці Санта-Марія-ін-Трастевере відбувалося молитовне чування в намірі видужання Папи Франциска, на якому були присутні також представники шиїтських релігійних організацій.