Комісія єпископатів ЄС підтверджує солідарність з народом України

У своїй заяві керівництво Комісії Єпископських Конференцій Європейського Союзу (COMECE) висловлює сподівання, «що Європейський Союз залишиться вірним своєму покликанню бути обіцянкою миру і якорем стабільності для своїх сусідів і всього світу».

VATICAN NEWS

У вівторок, 4 березня 2025 р., керівництво Комісії Єпископських Конференцій Європейського Союзу (COMECE) оприлюднило заяву, в якій висловило підтримку Україні та її народу, з огляду на геополітичний контекст, сповнений нестабільності та невизначеності. Автори заяви підтверджують «постійну близькість і сердечну солідарність єпископату ЄС з народом України, який вже більше трьох років страждає від невиправданого повномасштабного вторгнення Росії».

«Ми згадуємо в молитві всіх тих, хто загинув, тих, хто був поранений, тих, хто був змушений у страху покинути свої домівки, тих, хто продовжує захищати свою Батьківщину», – пишуть керівники COMECE, висловлюючи подяку особам, які приймають рішення в ЄС, за різносторонню підтримку Україні та її народу протягом останніх років. «Ми також глибоко цінуємо невтомні зусилля організацій громадського суспільства, а зокрема багатьох релігійних організацій, та пересічних громадян, які демонструють конкретні жести солідарності з людьми, що страждають від наслідків війни», – наголошують вони.

«Боротьба України за мир і захист своєї територіальної цілісності – це не лише боротьба за власне майбутнє. Її результат також матиме вирішальне значення для долі всього європейського континенту та вільного і демократичного світу», – читаємо в заяві.

«В умовах поглиблення геополітичних складнощів та непередбачуваності дій деяких членів міжнародної спільноти» керівництво COMECE закликає Європейський Союз та його держави-члени «залишатися єдиними у своїй прихильності до підтримки України та її народу». «Вторгнення Росії в Україну є кричущим порушенням міжнародного права. Застосування сили для зміни національних кордонів та жорстокі дії, вчинені проти цивільного населення, не лише не мають виправдання, але й вимагають подальшого встановлення справедливості та відповідальності», – пишуть вони.

В заяві також підкреслюється, що досягти всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні можна лише шляхом переговорів, а «будь-які надійні і щирі зусилля з діалогу мають бути підтримані подальшою сильною трансатлантичною і глобальною солідарністю, і в них має бути залучена жертва агресії: Україна». «Ми рішуче відкидаємо будь-які спроби спотворити реальність цієї агресії», – пишуть керівники COMECE, додаючи, що майбутня мирна угода, для того щоб бути стійкою і справедливою, «повинна повністю поважати міжнародне право і бути підкріплена ефективними гарантіями безпеки, щоб запобігти повторному спалаху конфлікту».

У своїй заяві керівники COMECE пригадують також прагнення України до майбутнього в Європейському Союзі і в цьому контексті закликають ЄС «продовжувати процес розширення вчасно і справедливо разом з іншими країнами-кандидатами». Вони висловлюють сподівання, «що Європейський Союз залишиться вірним своєму покликанню бути обіцянкою миру і якорем стабільності для своїх сусідів і всього світу».

«У той час, як християни готуються розпочати шлях Великого посту, періоду покаяння та навернення, що веде до Великодня, свята надії та нового життя, ми продовжуємо ввіряти Україну та Європу Господу нашому Ісусу Христу, через заступництво Діви Марії, Цариці Миру», – пишуть на завершення автори заяви.