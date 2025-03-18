CCEE: християни покликані бути “сіллю землі” також і в економіці

«Новий спосіб розвитку економіки», – такою була тема цьогорічної конференції, яку організував Відділ соціальних питань Комісії соціального душпастирства Ради Єпископських Конференцій Європи (CCEE). За підсумками нарад її учасники наголосили, що якщо ми прагнемо миру, то повинні будувати економічну систему, яка не призводить до виключення та нерівності.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Зробімо Землю кращим місцем для всього людства, особливо для тих, хто не має доступу до чистої води, достатньої кількості їжі, освіти та охорони здоров'я!» – такий заклик знаходимо в комюніке за підсумками конференції «Новий спосіб розвитку економіки», яку в Римі нещодавно провів Відділ соціальних питань Комісії соціального душпастирства Ради Єпископських Конференцій Європи (CCEE). Зустріч зібрала експертів з соціальної доктрини Церкви та представників європейських єпископатів, які обмінялися думками про те, як дух Євангелія, доброї новини про любов і справедливість, може стати натхненням для більш справедливої світової економіки.

Блага повинні служити всім

Учасники конференції нагадують, що соціальне вчення Церкви підкреслює легітимність приватної власності, яка є запорукою свободи та сприяє виробництву благ, та водночас наголошує на принципові «загального призначення благ», нагадуючи, що вони повинні служити для користі всіх. Таким чином, «остаточною метою економіки має бути не максимізація прибутку, а загальне благо, сповнення кожної людської особи», а тому ринки, зберігаючи свою справедливу, але не абсолютну автономію, «повинні керуватися моральними принципами». В цьому контексті експерти зазначаються, що реальний стан далекий від цих принципів, а Папа Франциск повчає, що економіка, побудована на виключенні та нерівності – це «економіка, яка вбиває».

Ставати сіллю землі

У цьому контексті представники соціальної комісії Ради Єпископських Конференцій Європи закликають відповідальних за прийняття рішень і всіх людей доброї волі «впроваджувати євангельські натхнення в конкретну дійсність світової економіки, політики, законів та щоденного життя». «Закликаємо наших братів і сестер християн ставати сіллю землі також у сфері соціальної справедливості, будуючи більш справедливу світову економіку», – читаємо у комюніке, автори якого також закликають розвинуті країни та корпорації сплачувати «соціальну іпотеку», яка пов’язана з їхніми прибутками, а парламенти – дедалі більше впроваджувати цінності справедливості та солідарності в свої законодавства. «Людство – це родина, ми за своєю сутністю соціальні істоти і можемо бути щасливими лише разом», – наголошується в заяві.

Розбити «структури гріха»

Учасники конференції також нагадують про обов’язок пастирів Церкви надавати душпастирський супровід учасникам економічного життя, допомагаючи відкривати перешкоди, «що стоять на заваді цілісному людському розвиткові». Й у цих душпастирських зусиллях потрібно, насамперед, почути голос убогих та стражденних. «Людство повинно розбити ті “структури гріха”, за висловом святого Івана Павла ІІ, які призводять до нерівності та виключення. Такими структурами гріха є, зокрема, борговий тиск на бідні країни, податкові гавані або монополія обмеженої кількості гравців у сфері високих технологій та комунікацій», – зазначається у зверненні, укладачі якого наголошують на тому, що якщо прагнемо миру, ми повинні будувати справедливіший світ. Ювілейний рік, нагадують вони, закликає людство будувати «солідарну економіку, яка реально служитиме добробутові всіх».