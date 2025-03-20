Видані "Папський щорічник 2025" і "Статистичний щорічник Церкви 2023"

Кількість католиків у світі зростає, але нерівномірно в різних частинах світу. В той час, як зменшується кількість священників, богопосвячених осіб з довічними обітами та семінаристів, зростає кількість постійних дияконів. На тлі збільшення кількості церковних територіальних структур дещо зросла також кількість єпископів.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Центральне Бюро статистики Церкви приготувало «Папський щорічник 2025» та «Статистичний щорічник Церкви 2023». З перегляду цих довідників можна почерпнути інформацію про кількісний розвиток католицької Церкви у світі. Видання вже можна придбати у крамницях Ватиканського книжкового видавництва.

Нові територіальні структури

«Annuario Pontificio – Папський Щорічник» – це довідник, в якому можна знайти інформацію про Папу та Римську Курію, кардиналів, різні інституції Апостольської Столиці, дипломатичну службу Святого Престолу, про всі церковні територіальні структури в світі й про ієрархію, як також про Головних Настоятелів чернечих Чинів і Згромаджень папського права. З нього, зокрема, дізнаємося, що протягом 2024 року, були створені 3 митрополичі осідки та 7 нових дієцезій, а також одна дієцезія була піднесена до статусу архидієцезії, а одна Апостольська Адміністратура стала дієцезією.

Кількість католиків у світі

«Статистичний щорічник Церкви 2023» висвітлює дані про динаміку, якою позначена душпастирська діяльність Католицької Церкви в церковних територіальних одиницях на планеті, порівнюючи дані на кінець 2022 і 2023 років. Зокрема, в зазначений період кількість католиків зросла від 1390 мільйонів до 1406 мільйонів, тобто, на 1,15%. Але якщо в Африці зафіксоване зростання на 3,3%, то в Європі цей показник становить 0,2%.

Згідно з даними довідника, в Африці проживає 20% усіх католиків світу, а їх кількість на кінець 2023 року становила 281 мільйон. Показавши майже 1% зростання, Американський континент є домівкою для 47,8% католиків світу (27,4% - Південна Америка, 13,8% – Центральна та 6,6% – Північна). Зокрема, Бразилія, де нараховується 182 мільйони католиків (13% світової кількості), є країною з найбільшою кількістю католиків у світі. Незначне зростання (0,6%) зафіксоване в Азії, де проживають приблизно 11% католиків світу, три чверті з яких зосереджені на Філіппінах (93 мільйони) та в Індії (23 мільйони). У Європі проживають 20,4% мільйона католиків, які становлять майже 40% населення континенту.

Душпастирі і покликання

Станом на 2023 рік у світі нараховувалося 5430 єпископи, 406996 священників (на 734 менше, ніж попереднього року) та 51433 постійних дияконів, що на 2,6% більше, порівнюючи з попереднім роком. І в той час, як відносно стабільний показник кількості священників пов’язаний із зростанням їхньої кількості в Африці та Азії, постійним показником в Америці та спадом у Європі й Океанії, кількість постійних дияконів зростає в Океанії та Америці, та незначно зменшилася в Африці та Європі.

Зберігається тенденція зменшення кількості ченців-несвященників із довічними обітами, але з меншим, як у попередні роки, темпом, та зменшення кількості черниць з довічними обітами, яких наприкінці 2023 року в світі нараховувалося 589423. Зменшується також кількість семінаристів, яких 2022 року було 108481, а 2023 - 106495, тобто, на 1,8% менше. Водночас, якщо на всіх континентах кількість семінаристів зменшилася, то в Африці зросла на 1,1%. Загалом, понад 60% католицьких семінаристів світу – в Африці та Азії.