Єпископ Андреа Ріпа: дияконське служіння може дати чудовий знак надії

У інтерв’ю для ватиканських медіа Секретар Найвищого Трибуналу Апостольської Сигнатури поділився роздумами про те, як дияконське служіння може бути видимим у сучасному світі.

о. Яків Шумило, ЧСВВ / Isabella H. de Carvalho– Ватикан

Читай також 21/02/2025 Ювілей дияконів – четверта велика подія у Римі в рамках Святого Року 2025 Понад шість тисяч постійних дияконів із сім’ями прибули з паломництвом до Риму. В неділю в базиліці Святого Петра відбудуться дияконські свячення.

Від 21 до 23 лютого 2025 р. у Римі відбувається серія заходів з нагоди Ювілею дияконів, який зібрав понад шість тисяч паломників з близько 100 країн світу. Однією з подій Ювілею є цикл катехизацій на тему: «Конкретні знаки надії в служінні дияконів», які в перший день провели єпископи в 12 церквах Риму. Серед них – Преосвященний Андреа Ріпа, секретар Найвищого Трибуналу Апостольської Сигнатури і титулярний єпископ Черветері, який зустрівся з дияконами в базиліці San Giovanni Battista dei Fiorentini. У інтерв’ю для «Vatican News» він зазначив, що постійні диякони, які живуть не лише в церковному середовищі, можуть в особливий спосіб нести надію Євангелія тим, хто далекий від Церкви.

Покликані до першого звіщення

Говорячи про дияконське служіння, єпископ Ріпа зауважив, що дияконат – це дуже давнє служіння, про яке згадується вже в Діяннях Апостолів та яке протягом історії переживало як періоди великого розквіту, так і періоди тривалого занепаду. «Я думаю, що дияконське служіння спрямоване на збагачення того, що є в арсеналі служіння Церкви. Не дублюючи і не замінюючи служіння пресвітерів, а доповнюючи його, як нова форма служінням. Це служіння відповідає покликанню дияконів, які покликані звіщати, покликані до першого звіщення. Це, на мою думку, прекрасний знак надії», – поділився Секретар Найвищого Трибуналу Апостольської Сигнатури.

Конкретизуючи свою думку, він пригадав постань диякона Филипа з Діянь Апостолів, який нагадує, що диякони постають для того, щоб звіщати Євангеліє тим, хто його не знає. За його словами, інститут постійного дияконату, який був відроджений Другим Ватиканським Собором, є у цьому сенсі ключовим. «Пам’ятаймо, що постійні диякони, як правило, мають сім’ї, тому вони працюють і часто перебувають у середовищі, яке не є лише церковним. Саме у своєму життєвому та робочому середовищі вони можуть робити те, що диякон Филип вчинив щодо євнуха цариці Кандаки: звіщати Євангеліє, слухаючи його запитання, і через них приводити до Христа», – поділився єпископ Ріпа.

На службі місцевої Церкви

«Як Церква може зробити рукоположене служіння постійних дияконів більш відомим у світі?» – запитала журналістка. Відповідаючи, Секретар Найвищого Трибуналу Апостольської Сигнатури вказав насамперед на важливість свідчення віри дияконів у їхніх сім’ях та життєвому середовищі. Крім того, важливо, щоб їхнє церковне служіння було видимим громаді.

«Думаю, що з точки зору Церкви необхідно завжди мати чітке уявлення про ідентичність дияконського служіння, бути точним навіть у призначенні завдань, які не повинні бути загальними, але показувати, що диякон є клириком на службі місцевої Церкви. Я вважаю, що це також може допомогти у формуванні, у наданні служіння, щоб люди розуміли, наскільки корисним і цінним є рукоположене дияконське служіння», – пояснив єпископ Ріпа. Пригадуючи слова Папи Франциска, він вказав на те, що Церква повинна довіряти постійним дияконам служіння його у різних формах, зокрема, через служіння слова, при вівтарі та через служіння бідним.