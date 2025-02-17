ЦЕРКВА

Єпископ Олександр Язловецький: день молитви – ще одна нагода для єднання

У коментарі для ватиканських медіа з приводу парламентського рішення про встановлення в Україні загальнонаціонального дня молитви, Київсько-Житомирський єпископ-помічник латинського обряду Олександр Язловецький зазначив, що ця молитва матиме вимір вдячності і благання. «Вдячності Богові за те, що захистив нашу країну від російської окупації, що зберіг нашу незалежність. Благанням, зверненим до Бога, про швидкий і справедливий мир», – підкреслює він.