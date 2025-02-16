Екуменічна зустріч про дату Пасхи: святкувати разом, щоб зміцнити єдність

Цьогоріч для християн різних конфесій дата відзначення Христової Пасхи збігається. В контексті пошуку критеріїв для того, щоб й надалі відзначати Великдень спільно, відбулася онлайн-зустріч між представники різних християнських традицій, які поділились конкретними пропозиціями задля свідчення єдності між християнами.

о. Яків Шумило, ЧСВВ / Riccardo Burigana – Ватикан

У п’ятницю, 13 лютого 2025 р., відбувся вебінар на тему: «Великдень 2025: святкуємо разом, щоб зміцнити єдність», який організувала Всесвітня Рада Церков, щоб обговорити деякі шляхи та критерії для визначення спільної дати Пасхи. Про це розповідає часопис «L’Osservatore Romano».

Відкритість до будування сопричастя

Екуменічна дискусія на тему спільного святкування Пасхи має давню традицію, яка стає актуальною з огляду на цьогорічне відзначення 1700-річчя Нікейського Собору, на якому були сформульовані критерії для визначення дати Великодня. Папа Франциск, проповідуючи 25 січня 2025 р., під час вечірні в базиліці святого Павла за мурами, заявив про готовність Католицької Церкви прийняти будь-яку дату спільного святкування Пасхи, що буде прийнятною для всіх інших.

У цьому контексті Всесвітня Рада Церков запропонувала свій внесок у дебати, організувавши онлайн-зустріч, у якій взяли участь представники різних християнських традицій. Першим виступив митрополит Пісідійський Йов, представник Православної Церкви Константинопільського патріархату та Співголова змішаної міжнародної комісії богословського діалогу між католицькою і православними Церквами. Він розповів про особливості визначення дати Пасхи у православних Церквах, підкреслюючи, що православна Церква завжди слідувала канонам Нікейського Собору. Митрополит Йов також окреслив конкретні кроки його Церкви в будуванні сопричастя між християнами.

Враховувати добро вірних

Відтак до учасників події звернувся представник Коптської Православної Церкви о. Арсеній Михаїл, завідувач кафедри літургіки в богословській школі Атанасія та Кирила в Ньюпорт-Біч (Каліфорнія, США). Він представив критерії, якими керується Коптська Православна Церква, яка вживає Олександрійський календар. Зокрема, йшлося про досвід вірних в діаспорі, яким дедалі важче проживати Пасху згідно свого календаря. У цьому контексті о. Арсеній навів приклад коптських громад у Каліфорнії, яким було дозволено святкувати Великдень в один день з іншими Церквами, щоб засвідчити щире бажання Коптської Православної Церкви підтримати екуменічний шлях.

Своїми роздумами поділився також вірний Католицької Церкви Йоганнес Олдеманн, директор Інституту екуменізму ім. Йоганна-Адама-Молера в Падерборні (Німеччина). Він зазначив, що Католицька Церква вже багато років працює над пошуком рішення про спільну дату святкування Пасхи, адже це становить трудність, зокрема, для міжконфесійних подружь. Зі свого боку, Томі Карттунен, виконавчий секретар з екуменічних стосунків і богослов’я Лютеранської Церкви Фінляндії, пригадав шлях, пройдений лютеранами, зокрема в Скандинавії, починаючи з прийняття ними григоріанського календаря і закінчуючи тим, як це вплинуло на встановлення дати Пасхи.

Екуменічна зустріч була пронизана низкою конкретних пропозицій, що підлягають майбутньому обговоренню та належній оцінці. Крім того, дана подія показала важливість того, як спільна дата Пасхи може допомогти подолати поділ між християнами, який послаблює місію Церкви. Тому існує велике сподівання на те, щоб показати конкретне екуменічне свідчення для християн у XXI столітті завдяки започаткуванню нової традиції спільного відзначення найбільшого християнського свята.