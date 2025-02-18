Іспанія: тиждень подружжя, щоб підкреслити основні його цінності

Реагувати на виклики шляхом креативності, а не «душпастирства нарікання», до чого заохочує Папа Франциск. З такими спонуками іберійський єпископат пропонує ініціативи для молоді та для пар, що переживають кризу, метою яких є допомагати будувати міцні стосунки.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Вже четвертий рік поспіль Іспанська Єпископська Конференція відзначає «Тиждень подружжя», який проводитися від 14 до 21 лютого. Підкомісія у справах сім'ї та захисту життя ініціювала проведення цього Тижня, як зазначається на сайті єпископату, з метою «зробити видимими велич і гідність християнського подружжя, підкреслюючи його основні цінності: любов, відданість, постійність і відкритість до життя».

Ініціатива також покликана сприяти пошукам відповідей на тривожні дійсності, якими є зменшення кількості шлюбів та збільшення кількості розлучень. В дусі заохочень Папи Франциска, підкомісія зосереджується на креативності, а не на «душпастирстві нарікання».

Тиждень подружжя спрямований насамперед на молодих людей віком від 25 до 40 років, які бажають будувати стабільні стосунки, а також на людей віком від 45 до 55 років, які, можливо, переживають подружню кризу і шукають інструменти для зміцнення своїх стосунків. Протягом семи днів у багатьох дієцезіях по всій країні відбуваються численні заходи. Також і цього року єпископська конференція звертає увагу на додаток для смартфонів «Подружжя», запущений у 2022 році, який містить такі матеріали, як путівники для домашніх реколекцій, рекомендації фільмів з посланням на цю тему, молитви, пропозиції для зміцнення стосунків, а також насичений календар дієцезіальних заходів.