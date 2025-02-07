Церква Англії та Уельсу проводить Тиждень подружжя: обітниця як завіт надії

На важливості пропагування подружніх цінностей наголошується у посланні єпископату на цьогорічний Тиждень, який проводиться під гаслом «Надія в подружжі».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«У світі, який може бути розгубленим і розділеним, в особливий спосіб сяє надія, насамперед у цьому ювілейному 2025 році. Надія, яку несе шлюб, полягає в тому, що він може стати джерелом стабільності та щастя і показати нам безмежну любов, яку Бог має до кожного з нас», – цими словами Преосвященний Боско МакДональд, Єпископ Кліфторнський і керівник Відділу у справах сім'ї Єпископської конференції Англії та Уельсу, представляє цьогорічний Тиждень подружжя, який місцева Церква проводить від 7 до 14 лютого.

Цьогорічна тема звучить саме «Hope in marriage» (Надія у подружжі). У своєму посланні єпископ МакДональд підкреслює, що «ми повинні працювати над створенням культури, яка поважає і цінує шлюб, що є основою здорового і щасливого суспільства». На думку ієрарха, про важливість популяризації шлюбу свідчить і статистика, оприлюднена в грудні минулого року благодійною організацією Marriage Foundation, яка займається популяризацією шлюбу і боротьбою з розлученнями. Згідно з її даними, лише 57% чоловіків і жінок, що належать до «покоління Z», тобто тих, хто народився між 1997 і 2012 роками, планують одружуватися.

«Для християн шлюб – це не просто юридична угода, а особлива обітниця між чоловіком і дружиною, подібна до заповіту між Богом і людством», – зазначає єпископ МакДональд у своєму посланні, додаючи: «А Божі обітниці завжди приносять плоди».