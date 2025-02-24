Допомога Церкві в потребі: 25 мільйонів євро на підтримку Церкви в Україні

З нагоди третьої річниці початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Папська фунадація «Допомоги Церкві в потребі» підбила підсумки того, як вона допомагає Церкві в Україні допомагати населенню, що страждає від наслідків війни.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Протягом трьох років від початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну, Папська Фундація «Допомога Церкві в потребі» затвердила та профінансувала 977 проектів на загальну суму понад 25,2 мільйона євро. Проекти здійснювалися в 17 грекока-толиських єпархіях і екзархатах та в 7 римо-католицьких дієцезіях.

Від надзвичайної ситуації ВПО до душпастирської підтримки

Діяльність «Допомоги Церкві в потребі» еволюціонувала разом зі зміною потреб на місцях. Спочатку вона була зосереджена на допомозі внутрішньо переміщеним особам, а потім поступово переключилася на душпастирську опіку. Сьогодні діяльність зосереджена на роботі з психологічними травмами, забезпеченні харчуванням священників і черниць, навчанні семінаристів і наданні транспортних засобів для душпастирської праці, реагуючи таким чином на складні духовні та практичні потреби громад, що постраждали від війни.

Протягом 2024 року безпосередню підтримку отримали 1472 дієцезіальних священики, 1380 черниць, 60 священників і братів, приналежних до чернечих інституцій, 19 дияконів і 768 семінаристів. Крім того, за сприяння фундації проведено душпастирські табори «Канікули з Богом» для 7200 дітей та підлітків. Чотири центри психологічно-духовної підтримки та придбання 58 транспортних засобів, включаючи дві мобільні каплиці, що діють території Одесько-Сімферопольської дієцезії, зміцнили допомогу на місцях. Не залишилася поза увагою й інфраструктура: ремонтні проекти стосувалися монастиря Малих Сестер Непорочного Серця Марії у Львові та дзвіниці парафії Матері Божої Помічниці християн у Судовій Вишні, пошкоджених внаслідок ракетних обстрілів.