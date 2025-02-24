Польська Церква поруч з українцями від самого початку війни

Майже 3 мільйони українців знайшли прихисток у польських домівках протягом двох місяців після початку повномасштабного російського вторгнення, а протягом трьох років зафіксовано 53 мільйони перетинів українсько-польського кордону. Мільйони українців отримали різні форми підтримки, від матеріальної до психологічної. Таким є масштаб допомоги, яку поляки та Польська Церква надали українцям.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Dorota Abdelmoula-Viet – Ватикан

Лише частину допомоги, яку польські католики організували для українців протягом трьох років повномасштабного вторгнення, можна виразити в цифрах. Це, зокрема, проекти Карітасу Польщі: 3500 сімей, охоплених довгостроковою програмою «Сім'я до сім'ї» на суму 27 мільйонів злотих, відпочинок для 10 тисяч дітей, 5 мільйонів злотих на психологічну допомогу в Україні. А в Польщі, серед іншого, 70 тисяч осіб, охоплених психологічною допомогою, а 30 тисяч дітей отримали освітній супровід.

Війна розпочалася давніше

«Тепер, у третю річницю повномасштабної війни в Україні, важливо пам'ятати, що насправді вона розпочалася ще у 2014», – нагадує о. Лєшек Крижа TChr, керівник Групи допомоги Церкві на Сході, яка надає допомогу від імені Польської Єпископської Конференції. Від 1996 року він відвідав Україну понад 60 разів, майже 30 разів після початку повномасштабного вторгнення.

Священник підкреслює, що великі зміни, які відбулися на сході України між 2012 роком, коли вона приймала Євро-2012, і 2014 роком, дали йому і багатьом полякам усвідомити, що війна – це реальність. І хоча траса, збудована до Євро, була вкрита ямами, а вздовж неї з'явилися військові укріплення і стації Хресної дороги, яку встановив священник, що молився за мир, о. Лєшек і далі їздив нею, везучи допомогу тим, хто її потребує, і вислуховуючи свідчення.

На запитання про масштаби допомоги, яку поляки надавали Україні ще до 2022 року, о. Лєшек розводить руками: «Йшлося про мільйони». Сам він возив буквально все: «від цукерок до черепиці». Допомога потрапляла в Покровськ, Маріуполь і навіть Донецьк. Все завдяки щедрості парафій, підприємств і приватних осіб. Звідтіля він повертався з історіями, які спростовували поширену думку, мовляв, «війни немає».

Понад 50 мільйонів перетину кордону

Таким чином, допомога з першого дня повномасштабної агресії була зумовлена не лише географічною близькістю, а й давнім розумінням того, що відбувається у сусідів, яке зростало протягом тривалого часу. У 2022 році багато польських дітей отримали українських однокласників, підприємства – українських працівників, а сім'ї – сусідів. Про те, як ця війна «торкається» поляків, свідчить також статистика перетинів польсько-українського кордону від початку війни до кінця 2024 року: 53 мільйони перетинів, понад 50 мільйонів –громадянами України.

Марафонський забіг

Якщо три роки тому здавалося, що допомога Україні схожа на спринтерський ривок, час показав, що поляки налаштовані на марафонський забіг. Деякі ініціативи тривають безперервно, передусім завдяки таким донорам, як Парафіяльний центр допомоги Україні в Лом'янках під Варшавою, створений з ініціативи тодішнього пароха о. Яцека Сєкєрського. За останні кілька десятків місяців центр став справжнім «хабом милосердя» з міжнародним охопленням: він об'єднує жертводавців, потребуючих і волонтерів, наймолодшим з яких було лише кілька років. Спочатку кожен приносив те, що мав: від пачки рису до «півшафи». З часом допомога стала більш структурованою. Завдяки співпраці з італійським священником о. Лукою Бовіо, місіонером Матері Божої Утішительки, який проживає в Польщі, потужна підтримка надійшла також від італійських жертводавців. Пожертви надходили також від сімей з Великобританії. Загалом осередок реалізував понад 10 тисяч проектів, регулярну допомогу отримують також біженці, що живуть у Польщі.