Настоятель парафії в Газі: Папа й надалі підтримує з нами зв'язок

Отець Ґабріель Романеллі розповів у телефонному інтерв’ю для Радіо Ватикану-Vatican News, що в перші дні госпіталізації Папа Франциск телефонував до них, як і щовечора, а в неділю надіслав коротке повідомлення.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Salvatore Cernuzio –Ватикан

Папа Франциск, який від п’ятниці, 14 лютого, перебуває в лікарні, не припинив підтримувати зв’язок з римо-католицькою парафією в Газі, при якій знайшли притулок численні переміщені особи. Про щоденні контакти зі Святішим Отцем ватиканським медіа розповів о. Ґабріель Романеллі, настоятель цієї парафії.

«Святіший Отець телефонував нам перші два дні, люди чекали на нього, як завжди, о 20:00 (за часом Гази), і хоча в усьому місті Газі було відключено електропостачання, він не припиняв старання та зміг зв'язатися з нами за допомогою відеодзвінка. Він запитав, як у нас справи, яка ситуація, і послав нам своє благословення. Люди висловили йому свою близькість, він подякував їм і уділив благословення», – розповів священник, додаючи: «Ми чули його голос. Це правда, що він більш утомлений. Він сам сказав нам: мушу підлікуватися. Але було чути чіткий голос».

Якщо йдеться про неділю, то як зазначив о. Романеллі, Папа Франциск надіслав текстове повідомлення на його мобільний телефон. Беручи до уваги новини, які надходили про перебіг лікування, парафіяни та гості не очікували якогось контакту зі Святішим Отцем, але він вирішив бути присутнім в інший спосіб. «Він надіслав мені невелике повідомлення, в якому подякував за близькість і молитви, уділяючи навзаєм своє благословення», – розповів священник, підкреслюючи, що молитви не припиняються: «Ми сподіваємося, що його одужання відбудеться найближчим часом і він повернеться до Ватикану, щоб продовжувати свою місію і свою роботу».