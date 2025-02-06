Румунія: Папське послання на Рік кардинала Юліу Хоссу

Під час відкриття Року кардинала Юліу Хоссу в Єпархії Клужа-Ґерли Румунської ГКЦ, Апостольський нунцій зачитав послання, яке від імені Папи Франциска надіслав Державний Секретар Святого Престолу й у якому наголошується на відданості та вірності священномученика, який є прикладом і для сучасних поколінь.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Святіший Отець щиро вітає Вас з нагоди відкриття Року, присвяченого блаженному кардиналові Юліу Хоссу, видатній особистості, яка своїм прикладом продовжує надихати незліченну кількість віруючих і невіруючих у наші дні», – цими словами розпочинається послання, яке кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, надіслав від імені Папи Франциска Преосвященному Клаудіу Лучіану Попу, Правлячому єпископові Єпархії Клужа-Ґерли Румунської Греко-Католицької Церкви з нагоди спеціального року, який відзначається в Румунії на честь згаданого священномученика місцевої Церкви, що став жертвою переслідувань з боку комуністичного режиму.

Урочисте богослужіння в Клужі

Читай також 08/01/2025 Рік греко-католицького єпископа-мученика на державному рівні в Румунії В першу неділю січня в Румунії відбулося відкриття Року кардинала Юліу Хоссу, проголошеного президентом країни за рішенням парламенту. Нагода для поглиблення цінностей єдності, ...

Як ми вже інформували, в першу неділю січня в Румунії відбулося відкриття Року кардинала Юліу Хоссу. Цей рік відзначається на державному рівні, проголошений президентом країни за рішенням парламенту. Після відкриття на загальнодержавному рівні, яке 5 січня 2025 р. відбулося в катедральному соборі Глави Румунської Греко-Католицької Церкви, в четвер, 30 січня, урочисте богослужіння відбулося в катедральному соборі Преображення Господнього в Клужі, адже блаженний Юліан був єпископом Клужа-Ґерли. Під час Божественної Літургії Апостольський нунцій в Румунії та Молдові Джампʼєро Ґлодер прочитав Папське послання за підписом Державного Секретаря.

«Захоплений і натхненний Христовою любов’ю, пастир Єпархії Клужа-Ґерли повністю втілив свою єпископську місію, віддано служачи Божому людові. Він виділявся як справжній прихильник екуменізму та міжрелігійного діалогу, не роблячи різниці з огляду на релігійну чи етнічну приналежність. Він був справжнім братом пригнобленим і переслідуваним. Кардинал Хоссу переміг насильство та несправедливість через милосердя та прощення», – читаємо в листі, в якому зазначається, що Папа Франциск дякує за визнання духовної спадщини та цінності мучеництва кардинала Хоссу на національному рівні та сподівається, що «його свідчення, символ універсальних цінностей, які виходять за межі конфесій та етносів, пропонуючи послання віри, єдності та жертовності для спільного блага, залишиться живим, особливо серед молодого покоління».

Віра, що не сходить до компромісів

Перед тим, як зачитати послання, архиєпископ Ґлодер нагадав про вірність, збережену до кінця, аж до мученицької смерті, кардинала Юліу Хоссу та його «любов до Церкви й до країни, яка робить його “героєм віри”». За його словами, блаженний священномученик залишив незатертий знак у Церкві та румунському народові, «також і через в’язничне мовчання чи під час домашнього арешту, зберігаючи моральну послідовність, силу духу, стійкість віри, що ніколи не сходила до компромісів».