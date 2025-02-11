Естонія готується до беатифікації першого католицького блаженного

У листі до вірних Талліннський єпископ Філіп Журдан повідомив дату беатифікації мученика комуністичного режиму архиєпископа Едуарда Профіттліха, Апостольського адміністратора Естонії.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Єпископ Таллінна Преосвященний Філіп Журдан написав лист до естонських вірних, в якому повідомив, що 17 травня на Ратушній площі Таллінна відбудеться беатифікація архиєпископа Едуарда Профітліха, Апостольського адміністратора Естонії, жертви радянських переслідувань. «Естонія отримає свого першого блаженного католицького мученика», – підкреслює єпископ, повідомляючи про те, що церемонію з доручення Папи Франциска очолить кардинал Крістоф Шенборн, вислужений Архиєпископ Відня. Це, за словами ієрарха, буде «історична і надзвичайна подія, яка підтверджує важливість Естонії в історії і майбутньому Католицької Церкви».

Єпископ заохочує католиків взяти участь у заході, який також буде важливим «для багатьох інших людей, як в Естонії, так і за кордоном», а також передати запрошення «особливо сім'ям, які втратили своїх рідних у таборах у трагічні роки окупації». Попереду, як підкреслює він, місяці посиленої праці, для якої також знадобиться допомога та підтримка у покритті витрат, щоб ця подія змогла торкнутися всього естонського суспільства «Не має значення, чи хтось може допомогти або пожертвувати багато або мало, – підсумовує ієрарх. – Важливо, щоб ми відчували, що ця подія є нашою спільною справою на славу Божу (бо святі прославляють Бога) і на благо людських душ, бо святі є для нас прикладом».