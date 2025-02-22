Єпископ з Туреччини: будувати мости миру і руйнувати стіни упереджень

У розмові з представниками ватиканських медіа Апостольський Вікарій Стамбула Массіміліано Палінуро, який також є Апостольським Адміністратором Константинопольського Апостольського греко-католицького екзархату, висловив сподівання, що Святіший Отець відвідає Туреччину з нагоди відзначення 1700-ї річниці першого Вселенського Собору в Нікеї.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

Апостольський Вікарій Стамбула Преосвященний Массіміліано Палінуро, який також є Апостольським Адміністратором Константинопольського Апостольського Екзархату для католиків візантійського обряду, поспілкувався з представниками ватиканських медіа, які, разом з делегацією ватиканського паломницького бюро «Opera Romana Pellegrinaggi», відвідують Туреччину в рамках приготування до відзначення 1700-ї річниці першого Вселенського Собору в Нікеї.

Скерувавши думку, сповнену молитовної близькості, до Святішого Отця, який цими днями перебуває в лікарні, очільник Стамбульського Апостольського вікаріату висловив надію, що Папа зможе відвідати країну в річницю Нікейського собору. «Наша спільнота сподівається приймати Папу на світкуванні річниці Нікейського Собору, а також приймати вірних, які відвідують ці місця, що стоять біля витоків нашої віри. Тому ми очікуємо, що Святіший Отець, як тільки відновить свої сили, зможе приїхати сюди в травні у цей дуже важливий момент», – наголосив він. Ієрарх зазначив, що «уряд Туреччини також робить великі приготування, щоб зробити археологічне місце першого Нікейського Собору доступним і корисним для паломників».

Будувати мир в часах напруження

Єпископ Палінуро підкреслює, що в часах великого напруження на міжнародному рівні, з багатьма відкритими кризами на Близькому Сході, від конфлікту в Газі до зміни політичного сценарію в Сирії, атмосфери нестабільності в Іраку, проблеми біженців, багатьох з яких прийняла саме Туреччина, «вся місцева християнська спільнота прагне руйнувати стіни упереджень». «Зобов’язання християнської спільноти полягає в тому, щоб будувати мости миру, починаючи з діалогу повсякденного життя і духовності», – зазначив він.

Саме зараз Туреччина відіграє активну роль «у миротворчості та посередництві як на Близькому Сході, так і у стосунках між Росією та Україною», – пояснює він. «Зі свого боку, ми підтримуємо ці зусилля, перш за все, молитвою і щоденною братньою розбудовою дружби, у прагненні зруйнувати стіни упереджень, які, на жаль, збудувала історія».

Особиста історія єпископа Палінуро

Єпископ Палінуро розповів про свою особисту історію прибуття до Туреччини. Після паломництва слідами святого Павла, саме в Тарсі, в місті «апостола поган» та вражений свідченням однієї черниці, він відчув покликання переїхати в Ізмір в 2011 році, відтак в Трабзон, а потім в Стамбул. Таким чином, за його словами, він опинився «там, де ніколи не думав». З моменту свого приїзду сюди, він прагне будувати позитивні стосунки з іншими християнськими громадами.

Лабораторія примирення і єдності

«Тут, у Стамбулі, і в Туреччині загалом, екуменічна подорож значно випереджає інші частини і регіони світу», – каже він. Тому «це місце може стати, і фактично вже є, лабораторією для шляху примирення і повної єдності між різними християнськими конфесіями. Зокрема, стосунки з православною спільнотою на чолі з Патріархом Варфоломієм є справді братерськими і глибоко щирими», – підсумовує ієрарх.

Зустріч продовжилася привітанням делегації та запрошенням всіх християн «наново відкрити спільну віру і все, що їх об’єднує, відкинувши елементи поділу, як навчав святий Іван XXIII, який був Апостольським делегатом в Стамбулі з 1934 по 1944 рік».