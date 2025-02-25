Папа затвердив декрети, що стосуються визнання святості

Окрім авторизації для оприлюднення декретів, що становлять завершення дослідження життя кандидатів на прославу, визнаючи за ними жертву життя чи геройський вимір чеснот, Папа схвалив голосування звичайної ради Дикастерії у справах визнання святих щодо канонізації блаженних Хосе Ґреґоріо Ернандеса Сіснероса та Бартоло Лонґо.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У вівторок, 25 лютого 2025 р., пресслужба Святого Престолу повідомила про те, що напередодні, 24 лютого, Папа Франциск, який перебуває в лікарні, надав аудієнцію для архиєпископа Едґара Пеньї Парри, Заступника Державного Секретаря Святого Престолу із загальних справ, під час якої авторизував Дикастерію у справах визнання святих проголосити декрети, що визнають жертвування життя та геройський вимір чеснот.

Пожертва життя

Як відомо, 11 липня 2017 р. у Ватикані був оприлюднений Апостольський Лист Папи Франциска «Maiorem hac dilectionem» (Більшої від тієї любові), яким відкрито нову форму процесу беатифікації, яка стосується прослави тих вірних, які, спонукувані любов’ю, героїчно віддали своє життя за ближнього, добровільно та свідомо приймаючи неминучу й передчасну смерть з наміром наслідувати Ісуса. Для проголошення таких кандидатів блаженними, наступним етапом повинно бути чудо за їхнім заступництвом.

Два зі згаданих декретів стосуються саме таких процесів. Йдеться про Слугу Божого о. Еміля Джозефа Капауна, дієцезіяльного священника, який народився 1916 року в родині чеських емігрантів у США, служив капеланом у війську США та помер 23 травня 1951 року в концтаборі Піоктон в Північній Кореї, куди потрапив, відмовившись евакуюватися і залишившись у зоні бойових дій під час Корейської війни, щоб допомагати пораненим.

Другий декрет про пожертву життя стосується молодого італійського карабінера Слуги Божого Сальво ДʼАквісто (1920-1943), який під час нацистської окупації Італії взяв на себе відповідальність за випадковий вибух, внаслідок якого один німецький солдат загинув, а двоє отримали поранення. Його розстріляли, але цей вчинок врятував життя інших 22 осіб, яких нацисти хотіли покарати за цей випадок.

Геройський вимір чеснот

Наступні три декрети проголошують геройський вимір чеснот кандидатів на прославу, для беатифікації яких подальшим кроком також має бути чудо за їхнім заступництвом. У цьому переліку іспанський дієцезіальний священник о. Міґель Маура Монтанер (1843-1915), італійський дієцезіальний священник о. Дідако Бессі (1856-1919) та польська мирянка та містичка Кунеґунда Сівєц (1876-1955).

блаженний Бартоло Лонґо

Схвалення канонізацій

Крім того, Святіший Отець схвалив результати позитивного голосування звичайної сесії кардиналів і єпископів, членів Дикастерії у справах визнання святих, щодо проголошення святими блаженного Хосе Ґреґоріо Ернандеса Сіснероса (1864-1919), венесуельського мирянина, відомого як «лікар убогих», та блаженного Бартоло Лонґо (1841-1926), італійського мирянина, який заснував санктуарій Матері Божої в Помпеях. Папа Франциск прийняв рішення скликати консисторію кардиналів для розгляду майбутніх канонізацій.