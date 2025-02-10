Запоріжжя: чергова місія з Польщі Групи допомоги Церкві на Сході

«Жителі Запоріжжя дуже вдячні за будь-яку допомогу, яку вони отримують», – підкреслює в інтерв’ю для Радіо Ватикану – Vatican News о. Лєшек Крижа, який нещодавно відвідав це прифронтове місто в рамках другої в цьому році гуманітарної місії очолюваної ним Групи допомоги Церкві на Сході, яка діє при Польській єпископській конференції.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВ / Beata Zajączkowska – Ватикан

Ситуація в Запоріжжі дуже складна. Неподалік проходить лінія фронту, що дуже сильно відбивається на ситуації. «Під час нашого попереднього візиту ми ще побували в одному з сіл поблизу міста. Сьогодні воно повністю зруйноване і туди вже неможливо дістатися через інтенсивні бойові дії», - розповідає о. Лєшек Крижа, TChr, який очолює групу допомоги Церкві на Сході при Польській єпископській конференції. В інтерв'ю для Радіо Ватикану він розповів, що «вночі було чути постріли та артилерію», що свідчить про те, що фронт справді дуже близько. Це призводить до того, що багато людей з тих територій приїжджають до Запоріжжя, шукаючи спокою, притулку та можливості пережити ці найважчі дні. На їхні потреби відгукується Церква.

Безмежна вдячність

Священник в середньому раз на місяць відвідує Україну разом з о. Лукою Бовіо зі Згромадження Місіонерів Матері Божої Утішительки, який є секретарем Папських Місіонерських Організацій у Польщі і від самого початку активно долучився до допомоги понівеченій війною країні. Цього разу вони брали участь у Запоріжжі, серед іншого, у роздачі продуктів харчування потребуючим. Отець Лєшек підкреслює, що коли спілкується з цими людьми, то постійно чує одну велику подяку. «Вони дякують за те, що ми про них пам'ятаємо, що є ще такі країни і такі люди, які про них пам'ятають, незважаючи ні на що. Величезна подяка Церкві за те, що вона є з цими людьми, що вона не забуває про них, що вона пам'ятає про них, що вона їх підтримує, що завдяки тому, що сьогодні вони отримали шматок хліба, консерви, якийсь суп швидкого приготування, а діти отримали льодяник чи шоколадку, їм вдасться прожити ще кілька днів, незважаючи на ту складну ситуацію, яка склалася навколо», – розповів він.

Амбулаторія для потребуючих

Допомога надається завдяки підтримці, яка надходить з Італії, Канади, а також від поляків, які щедро підтримують ініціативи Групи допомоги Церкві на Сході. Цього разу вдалося доставити до Запоріжжя не лише велику партію консервів, яку привезли брати альбертинці, але й базове медичне обладнання, про яке просив єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії Ян Собіло. Перед лицем величезних потреб у нього виникла ідея створити невелику амбулаторію при храмі Бога Отця Милосердного, де лікарі та медсестри, які зголосилися допомагати, надавали б консультації. Обладнання було передано від благодійників з Італії. «Це дуже потрібна ініціатива. У цій черзі за хлібом стоїть дуже багато хворих людей, які потребують допомоги, які дійсно не мають доступу до медичної допомоги. Тепер, стоячи в черзі за їжею, вони також зможуть потрапити на прийом до лікаря і отримати допомогу в лікуванні», – зауважив о. Крижа.

Церква, яка пам’ятає

Священник розповів, що у Запоріжжі познайомився з молодими людьми, які брали участь у дистанційній зустрічі з Папою Римським, коли він з Ватикану сполучався з Києвом. «Вони розповіли, що для них це був цікавий досвід. Вони сприйняли це як ще одне підтвердження того, що Папа Франциск пам'ятає про них, що Церква пам'ятає про них, що вони не залишені наодинці. А такі візити, як наш чи кардинала Краєвського і багатьох інших, є для них знаками конкретної пам'яті», – розповів о. Лєшек Крижа. Він зазначив, що в цій складній ситуації видно величезну вдячність українців. «Практично кожна моя зустріч закінчується такою величезною подякою Церкві за те, що вона є з цими людьми і пам'ятає про цих людей. Такою є реальність людей, які живуть у прифронтовій зоні», – підкреслив він.

Свідчення присутності

Відповідаючи на запитання, чому він особисто відвідує Україну практично щомісяця, о. Крижа пояснив: «Ми їдемо, щоб побачити на місці, якою є ситуація, як розподіляється допомога, але перш за все, щоб бути з цими людьми, бути присутніми. Хтось гарно сказав, що “присутність – це перший ступінь любові”. Так воно і є, тому що ця допомога є абсолютно фундаментальною». Він підкреслює, що люди радіють зустрічі зі священником, який приїхав до них з Італії чи Польщі. «Ми представляємо Церкву, і це має велике значення», – каже священник, зауваживши, що зустрічі з українцями – це не лише несення допомоги, але й спілкування, а також молитва і благословення. «Люди завжди бажають нам щасливого повернення. Як тут кажуть, “мирного неба”, з якого не падають бомби і ракети. Я думаю, що наша присутність для них надзвичайно важлива», – зазначає він, додаючи: «Звичайно, ми не їдемо для того, щоб наражатися на небезпеку. Ми їдемо туди, де це можливо, тому що для цих людей така присутність, таке свідчення дійсно дуже важливе».

Не маємо права забувати

Отець Крижа нагадує, що 24 лютого виповнюється третя річниця повномасштабної агресії Росії проти України. «Я хотів би, щоб ми з цієї нагоди пригадали собі, так би мовити, наново про цю реальність війни. Я неодноразово кажу і наголошую, що ми можемо втомитися від цієї війни, можемо зневіритися в тому, чи ми можемо допомогти, але ми не маємо права забути про цю дійсність», – каже керівник Групи допомоги Церкві на Сході. Священник зізнається, що хотів би, щоб «цей день, перш за все, був днем надії на те, що ця війна скоро закінчиться, що наша наступна поїздка вже буде поїздкою в країну, де буде мир, і ми будемо турбуватися про те, як все відбудувати і допомогти цим людям стати на ноги». Отець Крижа підкреслює, що українці потребуватимуть не лише зовнішньої допомоги для відбудови, але й внутрішньої, адже глибоких ран, як духовних, так і психологічних, насправді дуже і дуже багато.