CCEE: зустріч військових ординаріїв і відповідальних за військове капеланство

У Римі відбулася друга європейська зустріч військових ординаріїв і відповідальних за військове капеланство. Учасники, між якими були представники України, обмінялися досвідом і думками щодо поточної ситуації в світі. Наступну таку зустріч заплановано провести через два роки саме в Україні.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Військовослужбовці – паломники надії», – такою була тема другої зустрічі військових ординаріїв та відповідальних за військове капеланство з країн Європи, організована в рамках діяльності Ради Єпископських Конференцій Європи (CCEE). Перша така зустріч 2023 року відбувалася у Вільнюсі, й там було прийнято рішення проводити їх кожні два роки, а наступну провести в Римі у контексті Ювілею збройних сил, що відбувався у Ватикані 8 і 9 лютого в рамках заходів Святого Року 2025. Вона відбулася 6-7 лютого, ставши нагодою для обміну досвідом. З України в ній взяли участь колишній Керівник Департаменту військового капеланства при Патріаршій курії УГКЦ владика Михаїл Колтун і теперішній заступник Керівника Департаменту о. Андрій Зелінський, SJ.

Зустріч відкрив Преосвященний Ґінтарас Ґрушас, Вільнюський архиєпископ і Голова CCEE, який є також Апостольським адміністратором Військового ординаріату Литви. «Ми живемо в історичний період, позначений різними проявами нестабільності. Ми особливо вітаємо наших українських братів, які досі переживають ситуацію війни», – сказав він, і покликаючись на тему Ювілейного року «Паломники надії», побажав, щоб Ювілей став плідним для всіх військових, які зібралися в Римі, щоб вони змогли відчути справжню надію і принести її своїм сім'ям та народам.

«Надія всупереч будь-якій надії»

Під час першої робочої сесії, присвяченої темі «Військові – паломники надії», о. Джуліо Мікеліні, OFM, викладач Святого Письма в Богословському інституті в Ассізі, запропонував роздуми під назвою «Надія проти будь-якої надії». Взявши за основу Послання Павла до Римлян (Рим 4:18), він представив надію через біблійний образ Авраама, чия надія тісно пов'язана з вірою. «Християнська надія не пасивна, а активна. Авраам не просто вірить в обітницю, він діє, залишає свою землю, він рухається, бореться і надіється. Так само і довірена вам надія не є інертним очікуванням, а конкретними зусиллями. Ви покликані нести надію своїми словами, жестами, своєю присутністю», – сказав він, звертаючись до присутніх.

Поточна ситуація в світі

Другий день роботи розпочався з виступу генерала Лучано Портолано, начальника Генерального штабу Збройних Сил Італії. Генерал представив всебічний аналіз ситуації з поточними конфліктами на глобальному рівні, починаючи з війни в Україні, підкресливши, що для досягнення миру і справедливості необхідно гарантувати безпеку і економічний розвиток, а також визнання прав і обов'язків. Цитуючи енцикліку «Pacem in Terris» Папи Івана ХХІІІ, він нагадав, що істина є одним з чотирьох стовпів, на яких тримається мир, поряд зі справедливістю, любов'ю і свободою.

На останній робочій сесії учасники представили діяльність своїх структур і обговорили актуальні питання і теми. Наступну зустріч військових ординаріатів Європи заплановано провести через два роки в Україні.