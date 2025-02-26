ССЕЕ: великопосна молитва за мир в Україні та Святій Землі

Як і минулого року, протягом Чотиридесятниці в єпископатах Європи проводитиметься почергова молитва за тривалий і справедливий мир в Україні та Святій Землі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Протягом сорока днів Великого Посту, який також називаємо Чотиридесятницею, Єпископські Конференції Європи та інші члени Ради Єпископських Конференцій Європи (CCEE), а їх є 39, почергово молитимуться за мир в Україні та Святій Землі.

Сама ініціатива «євхаристійного ланцюга» зродилася кілька років тому як знак близькості Церкви з людьми, які постраждали від пандемії та її соціальних наслідків. А далі молитовний марафон, що передається від єпископату до єпископату Європи, став щорічним, і протягом попередніх років у центрі уваги була ситуація в Україні, а минулого року – мир в Україні та Святій Землі, а також заключний етап синоду про синодальність.

Починаючи з Попільної середи і протягом усього Великого Посту, – як зазначається в комюніке, Церква в Європі збирається навколо євхаристійної трапези, щоб молитися за мир. Цей захід, в якому беруть участь усі члени Ради Єпископських Конференцій Європи, передбачає, що кожен має організувати та відслужити принаймні одне Євхаристійне богослужіння, молячись за жертв війни та випрошуючи у Господа «справедливий і тривалий мир, особливо для України та Святої Землі». Цей молитовний ланцюг повинен стати вираженням сопричастя та видимим знаком надії для континенту, часом молитви, посту та милостині, «щоб усі почувалися братами й сестрами та щоб випрошувати в Бога закінчення війни». Комюніке підсумовує заклик до молитви за Папу Франциска, який цими днями перебуває в лікарні.

Рада Єпископських Конференції Європи уклала відповідний календар. Молитовну естафету у Попільну середу, 5 березня, розпочне Церква в Албанії. Україна представлена в ССЕЕ трьома членами, і першою до молитовної естафети 28 березня приєднається Мукачівська греко-католицька єпархія. На 15 квітня призначена участь у ініціативі Української Греко-Католицької Церкви, а на 16 квітня – Конференції римо-католицьких єпископів України.