Салезіянське Згромадження збирається на 29-у Генеральну капітулу

Послідовники святого Джованні Боско збираються, щоб обрати нову головну управу та накреслити напрямні своєї діяльності, присвяченої супровіду і євангелізації молоді.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Захоплені Ісусом Христом, посвячені молоді», – такою є тема 29-ї Генеральної капітули Салезіянського Згромадження святого Джованні Боско, яка 16 лютого 2025 року розпочинається в північноіталійсьому місті Торіно. Майже 230 капітульних отців з правом голосу, які представлятимуть структури згромадження на п’яти континентах, збираються, що обговорити майбутнє, накреслити напрямні на наступне шестиріччя та обрати нового головного настоятеля та його радників.

Після урочистого відкриття в неділю, перші дні будуть присвячені духовній віднові, яку проведе о. Паскуаль Чавес, IX наступник святого Джовані Боско. Одразу після цього розпочнеться праця капітули, розподілена на різні блоки, розпочавши з поглибленого вивчення поточного стану Згромадження. Далі відбудеться аналіз викликів і можливостей нашого часу, намагаючись досягти реалістичного бачення, просвітленого вірою, щоб визначити пріоритети на майбутнє у світлі салезіянської місії та харизми засновника. Загалом, праця організована в трьох тематичних блоках, розподілених на 18 підтем, та відбуватиметься у формі пленарних засідань та зустрічей в рамках комісій і робочих груп.

Капітула триватиме майже два місяці. Кожної суботи проводитиметься духовна віднова, а на неділі заплановані поїздки та екскурсії з метою поглиблення знайомства між учасниками, що походять з різних куточків світу. Останній тиждень березня, від 24 до 29 числа, буде присвячений розпізнанню та виборам провідників згромадження на наступне шестиріччя. Завершення капітули відбудеться 12 квітня у Римі, де її учасники здійснять ювілейну прощу через Святі Двері базиліки Святого Петра.

«Ми працювали з великою відданістю, пліч-о-пліч з технічною та юридичною комісіями, з підготовчою комісією, секретаріатом, співробітниками в Римі та Торіно, а також з перекладачами, які з кожної провінції допомагають нам донести нашу роботу до всього світу. Але, перш за все, ми повинні подякувати самим учасникам, настоятелям і делегатам Провінцій, які протягом багатьох місяців взаємодіяли з нами, підбадьорювали нас, давали підказки, збагачували нас своїм досвідом та любов'ю до нашого Згромадження. Це була синодальна подорож, яка складалася зі слухання, розпізнавання та сопричастя. Тепер ми готові прожити цей момент з відкритим серцем, вірячи, що Святий Дух провадитиме нас у нашому виборі на благо Згромадження, а особливо молоді. І якби отець Боско був тут, він, напевно, сказав би нам, щоб ми не дуже хвилювалися... і продовжували працювати з радістю!» – зазначив у коментарі для преси о. Альфонс Овуду, Радник головного настоятеля від африканського регіону, відповідальний за приготування капітули.