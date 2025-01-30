«Амбасадори надії». Заходи з нагоди Дня молитви проти торгівлі людьми

Міжнародна спілка вищих настоятельок представила заходи, що проводитимуться у контексті XI Дня молитви й роздумів проти торгівлі людьми, що триватимуть від 2 до 8 лютого.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Амбасадори надії. Разом проти торгівлі людьми», – такою є тема XI Дня молитви й роздумів проти торгівлі людьми, який Церква щороку відзначає 8 лютого, в день літургійного спомину святої Джузеппіни Бахіти, суданської черниці, яка пережила досвід цього ганебного явища. Встановлюючи це відзначення у 2015 році, Папа Франциск доручив його організацію Міжнародній спілці вищих настоятельок, Спілці вищих настоятелів та мережі «Talitha Kum», що згуртовує 6 тисяч черниць і партнерів, активних у боротьбі з торгівлею людьми та підтримці постраждалих.

Війни та вбогість – фактори посилення загрози

За даними Організації Об'єднаних Націй, приблизно 50 мільйонів людей сьогодні є жертвами торгівлі людьми в усьому світі: кожна третя жертва - дитина, а 79% сексуально експлуатованих людей у світі – жінки та дівчата. Війни, конфлікти, насильство, бідність та екологічні катастрофи є факторами підвищеної вразливості, хоча це явище зараз також поширюється в Інтернеті. «Зберігати надію перед обличчям експлуатації та несправедливості - це складний виклик, але ми повинні рішуче та наполегливо будувати світ миру, справедливості та гідності для всіх», – говорить сестра Еббі Авеліно, домініканська монахиня з Мерікнолла і координаторка Дня, слова якої знаходимо в комюніке, яке представляє цьогорічні заходи.

Заходи в Римі та в світі

Участь у молитві «Ангел Господній» з Папою Франциском на площі Святого Петра в неділю, 2 лютого, дасть старт ініціативам, які відбудуться в Римі. Наступного дня, у понеділок, 3 лютого, делегація молоді здійснить паломництво до Святих Дверей трьох папських базилік, використовуючи додаток «Walking in Dignity», який дозволяє користувачам брати участь у програмі з метою збору «жетонів» для підтримки програм відновлення та реінтеграції жертв торгівлі людьми. Флешмоб на площі Санта-Марія-ін-Трастевере, а потім екуменічне молитовне чування в однойменній базиліці – це заходи, заплановані на другу половину дня 4 лютого. Наступний день буде присвячений навчальним та інформаційним заходам. Ще одне паломництво молоді через Святі Двері заплановане на ранок четверга 6 лютого, а в другій половині дня в Папському університеті Святого Хреста відбудеться захід «Заклик до надії та зцілення» зі свідченнями тих, хто пережив це лихо, молоді та активістів.

У п'ятницю, 7 лютого, вранці Папа Франциск зустрінеться з делегацією молодих амбасадорів, постраждалими та представниками організаторів Дня. Після цього розпочнеться онлайн-паломництво по всіх континентах, яке буде транслюватися в прямому ефірі п'ятьма мовами на YouTube-каналі Дня. Врешті-решт, у суботу, 8 лютого, молоді амбасадори зберуться на день діалогу, кульмінацією якого стане презентація нового заклику до дії.